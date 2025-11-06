En Son Davetler
Röportaj

Esin Aktürk Tosya – Global Tatlar, Yerel Dokunuşlar

Kahve tutkusunu global vizyonla harmanlayan Caribou Coffee Türkiye Genel Müdürü Esin Aktürk Tosya, iş dünyasındaki hedeflerinden kişisel ilgi alanlarına uzanan açıklamalarıyla, sektördeki yenilikleri ve marka stratejilerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

 

 

Şirketinizde hangi kollarda faaliyetler gösteriyorsunuz?

Pazarda ana odak noktamız tabii ki kahve ve şurup çeşitlerimiz. Bunun yanı sıra çeşitli pasta, sandviç, kahve eşlikçisi ürünlerimizi misafirlerimizin beğenilerine sunuyoruz. Mevsimsel olarak menümüzü, imzalı sıcak ve soğuk içeceklerle de zenginleştirmekteyiz.

 

Başarılı bir iş insanı olarak işinizi taşımayı hedeflediğiniz en üst nokta nedir?

Şu anda operasyonunu yürüttüğüm markamın Türkiye’de marka bilinirliğini en üst düzeye çıkarmak ve ilk beş arasında yerini sağlamlaştırmak öncelikli hedefim.

 

Markanızın sektördeki farkı sizce nedir?

Her yıl piyasadaki en güzel kahveleri bulmak için tüm dünyayı dolaşıyoruz. Her bir kahve çekirdeğimiz “Yağmur Ormanları Birliği” sertifikalı çiftliklerden geliyor. Global bir marka olmamızın yanı sıra Türk damak tadına uygun reçeteler sunarak farkımızı ortaya koyuyoruz.

 

Yurt dışı çalışmalarınız var mı? Sektörünüzdeki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika dışında MENAT bölgesinde sekiz farklı ülkede hizmet veriyoruz. Şu anda Gürcistan ve Türki cumhuriyetler üzerinde de çalışıyoruz. Sektörde kahve zincirleri her sene %15 oranında artıyor. Bu sebeple farklılaşmak ve sürekli trendleri takip etmek gerekiyor. Alanında en iyi tedarikçilerle ve doğru markalarla geliştirdiğimiz iş birliklerimiz ile gücümüzü ortaya koymaya devam ediyoruz.

 

Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekonomik ve siyasi dalgalanmalara adapte olmak pek kolay değil. Herkes gibi biz de bu süreçleri misafirlerimize en az yansıtacak şekilde stratejik planlarımıza dâhil ediyoruz.

 

İş yemeklerinizde tercihleriniz nereler oluyor?

Global bir firma olduğumuz için yurt dışından sık sık misafirlerimiz geliyor. Onların yerel tatları deneyimleyebileceği, modern Anadolu mutfağıyla ön plana çıkan mekânları tercih ediyoruz. İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferini gösteren özel lokasyonlu mekânları seçiyoruz.

 

Seyahat etmeyi seviyorsunuz. Peki, tercihlerinizi nasıl belirliyorsunuz?

Seyahat etmek, tutkularım arasında yer alıyor. Yeni kültürleri ve coğrafyaları tanıyacağım lokasyonlar beni ayrıca heyecanlandırıyor. İşim dolayısıyla sık sık hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerim oluyor. Bu seyahatlerimde de gastronomik keşifleri özellikle önemsiyorum.

 

Marka seçimleriniz neler, nasıl bir giyim tarzınız var?

Minimal ve konforlu tasarımlar gardırobumda olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Moda tasarımcıları ilk tercihim olmakla birlikte kumaş ve kalıbıyla ön plana çıkan markaları da kullanmaktan keyif alıyorum.

 

Aksesuar olarak ne kullanırsınız, olmazsa olmazınız nedir?

Kullanmaktan en keyif aldığım aksesuarım yüzüklerim.

 

Hobileriniz var mı?

Sık seyahat ettiğim için evde vakit geçirme fırsatım olduğunda mutfağa girmeyi çok seviyorum. Dünya mutfağından farklı tarifler deneyerek aileme özel sofra konseptleri sunmak beni çok mutlu ediyor. Ayrıca uzun yıllardır binicilik sporu ve yüzmeyle ilgileniyorum.

 

 

 

 



