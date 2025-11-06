En Son Davetler
Türk Besteci Deniz Çağlarcan’a Prix CIME 2025 Residency Ödülü

Deniz Çağlarcan
Türk Besteci Deniz Çağlarcan’a Prix CIME 2025 Residency Ödülü

1992 İstanbul doğumlu besteci, viyolacı ve orkestra şefi Deniz Çağlarcan, Uluslararası Elektroakustik Müzik Konfederasyonunun (CIME/ICEM) düzenlediği Prix CIME 2025 Residency ödülünün sahibi oldu.

 

Akustik, elektroakustik ve görsel-işitsel eserleriyle tanınan sanatçı, bu ödülle birlikte Avrupa’daki seçkin stüdyolardan birinde üretim yapacağı bir sanatçı rezidansına kabul edildi.

 

Müziğe okul öncesi dönemde piyanoyla başlayan Deniz, ilkokul yıllarında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yarı zamanlı viyola eğitimine geçti. Lise döneminde hem konservatuvar hem de fen-matematik alanında eğitim alırken, ABRSM üzerinden piyano çalışmalarını sürdürdü. Ardından Bilkent Üniversitesine burslu kabul edilerek viyola, kompozisyon ve ses tasarımı alanlarında kendini geliştirdi. Central Michigan University’de ikinci yüksek lisansını tamamlayan sanatçı, burada orkestra şefliği ve bestecilik üzerine yoğunlaştı.

 

2021’den bu yana University of California, Santa Barbara’da (UCSB) tam burslu olarak kompozisyon doktorasına devam eden Çağlarcan, dünyaca tanınan besteci João Pedro Oliveira ile çalışıyor. Ayrıca elektronik müziğin öncülerinden Curtis Roads danışmanlığında Media Arts and Technology bölümünde üçüncü yüksek lisansını sürdürüyor ve aralık ayında doktorasını tamamlayacak. Çağlarcan, kendini “disiplinler arası bir sanatçı” olarak tanımlıyor: Solo ve oda müziğinden büyük topluluklara, elektroakustik projelerden görsel-işitsel kompozisyonlara uzanan geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Film ve video oyunu müzikleri de bu alanın bir parçası.

 

Son yıllarda elde ettiği başarılar arasında, solo viyola ve elektronik için yazdığı Void adlı eseriyle Corwin Awards for Excellence in Composition birinciliği, American Viola Society Maurice Gardner Kompozisyon Yarışması ikinciliği ve Indiana State University Music Now Yarışması büyük ödülü yer alıyor. Eserleri; ABD, Belçika, Rusya ve Kosova gibi ülkelerdeki festivallerde seslendirildi.

 

Doktora çalışmasında ses ve görüntü arasındaki bağı araştıran sanatçı, ressam ağabeyi Güneş Çağlarcan’ın “Gölgeler” serisinden esinlenerek bestelediği Shadows adlı görsel-işitsel kompozisyonla 2023’te Kosova’da ve 2024’te University of Nevada, Reno’da iki Shadows Contemporary Art Festival etkinliği düzenledi. Şu sıralar artırılmış ve sanal gerçeklik projeleri üzerinde çalışan Deniz Çağlarcan, aralık ayında UCSB AlloSphere’de yeni bir görsel-işitsel eserinin ilk gösterimini gerçekleştirecek.

 

