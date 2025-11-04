En Son Davetler
Mutluluğun Tarifi Tabağında Gizli

Röportaj, Sağlık

Mutluluğun Tarifi Tabağında Gizli

Soğuk aylarda artan motivasyon eksikliği gibi durumların yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda biyokimyasal da olduğunu belirten Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi diyetisyeni Neslihan Aktepe, ruh hâlini yükseltebilecek iki tarifini MAG Okurları ile paylaşıyor.

 

Kasım ayı geldiğinde sadece havalar değil, ruh hâlimiz de soğumaya başlar. Gün ışığının azalmasıyla birlikte vücudumuzda serotonin ve dopamin üretimi düşer. Yani, mod düşüklüğü, tatlı isteği ya da motivasyon eksikliği aslında yalnızca psikolojik değildir; biyokimyasal bir yanıtın sonucudur. İyi haber şu ki, doğru besinlerle bu durumu tersine çevirmek mümkün.

 

Ruh Hâlini Etkileyen Biyokimya

Serotonin; mutluluk, huzur ve uyku düzeninde görev alan bir nörotransmitterdir. Üretimi, büyük oranda triptofan adlı bir amino asitten sağlanır. Triptofanın beyinde serotonine dönüşebilmesi için B6 vitamini, folat ve C vitamini de gerekir. Yani basitçe, sadece çikolata yemek serotonini arttırmaz; asıl etkili olan, bu zinciri doğru kurmaktır.

 

Aynı şekilde, dopamin; motivasyon ve odaklanmanın temelidir. Dopamin üretimi için tirozin adlı amino asit, demir, magnezyum ve B12 vitamini desteği gerekir. Bu nedenle sonbaharda halsizlik ya da isteksizlik hissediyorsanız, çoğu zaman vücudunuzun sinyallerini duyuyorsunuzdur.

 

Kasım Sofrasında Mutluluk Formülü

  • Muz, yulaf, ceviz ve kakao: Triptofan ve magnezyumdan zengin bu dörtlü, serotonin üretimi için güçlü bir kombinasyondur.
  • Somon, yumurta ve badem: Omega-3 ve B vitaminleri sayesinde dopamin sentezini destekler.
  • Yoğurt, kefir ve lahana turşusu: Mikrobiyotayı güçlendirir. Bilimsel çalışmalar, bağırsak bakterilerinin serotonin üretiminin %90’ını etkilediğini gösteriyor.
  • Yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar: Kan şekeri dengesini koruyarak ruh hâlindeki ani iniş çıkışları önler.

Kısacası, mutlu olmayı sadece dışsal faktörlere değil, tabağımıza da borçluyuz.

 

 

Kakaolu Enerji Topları

Malzemeler

6 adet hurma

2 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı: Hurmayı 10 dakika sıcak suda bekletin. Tüm malzemeleri robottan geçirip yuvarlayın, buzdolabında dinlendirin.

Etkisi: Kakao, dopamin üretimini desteklerken hurmadaki doğal şeker, enerjinizi dengeli şekilde yükseltir.

 

Somonlu Renkli Kasım Salatası

Malzemeler

Izgara somon

Haşlanmış kinoa

Roka

Nar taneleri

Avokado

Ceviz

Zeytinyağlı limon sos

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri harmanlayın, üzerine nar tanelerini ekleyin.

Etkisi: Omega-3 ve antioksidanlar sayesinde ruh hâlinizi yükseltir, inflamasyonu azaltır.

 

Kasım ayı bazen gri geçebilir ama sofran renkliyse, ruhun da ışığını kaybetmez. Unutma; mutluluk, tabağında başlar.

0
Yazar Hakkında /

