Elif Tokdemir

yazan: MAG 54

Pilates eğitmeni ve influencer Elif Tokdemir, sık sık seyahat ederek dünyanın güzelliklerini keşfediyor. Spor ve beslenme rutinlerini de anlatan Tokdemir, favori destinasyonlarını ve tatil planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Bu yaz için tatil planlarınız neler?

Sezona erken başlayanlardanım; benim için sezon nisan itibarıyla başladı. Bu süre zarfında, tüm Ege ve Akdeniz’i gezdim. Gerçekten de dünyanın en güzel yerlerinin bizim ülkemizde olduğunu söyleyebilirim. Büyüleyici, saklı cennetler var; her koy, ada ve sahil farklı bir hikâye ve eşsiz bir güzellik sunuyor. Önümüzdeki günlerde Amerika’ya gitmeyi düşünüyorum. New York’un ışıltılı sokaklarında yürümek, San Francisco’nun manzaralarını izlemek ve Los Angeles’ın sahillerinde güneşin tadını çıkarmak harika olacak.

Seyahatlerinizdeki en unutulmaz anınız nedir?

Ege’de sakin bir koyda jet ski yaparken güneşin batışını izlemek, unutamayacağım anlardan biriydi. Akdeniz’in berrak sularında kız arkadaşlarımla paddleboard yaparken etrafımızda yüzen renkli balıkları görmek doğanın güzelliklerine hayran kalmamı sağladı.

Dünyada ve Türkiye’de en sevdiğiniz şehir veya ülke hangisi?

Dünyada ve Türkiye’de en sevdiğim yerlerin başında hâlâ İstanbul geliyor. Tarihî dokusu, kültürel zenginlikleri ve enerjisiyle her zaman kalbimde özel bir yere sahip. Küba, Cape Town, Amerika ve Bali gibi birçok sevdiğim yer var. Küba, benzersiz mimarisi, canlı müziği ve sıcak insanlarıyla ruhumu canlandırıyor. Cape Town, Masa Dağı’ndan şehri izlemek ve Atlantik Okyanusu’nda yüzmek gibi doğal güzellikleriyle büyülüyor Amerika, kozmopolit şehirleri ve geniş doğal alanlarıyla keşfetmekten büyük keyif aldığım bir ülke. Bali ise, egzotik doğası ve huzurlu atmosferiyle gerçek bir cennet.

Seyahat ederken sağlıklı beslenme ve egzersiz rutinlerinizi nasıl sürdürebiliyorsunuz?

Tatillerde güzel lezzetleri sonuna kadar tatmayı seviyorum; ancak, dikkat ettiğim noktalar var. Yıllardır ekmek tüketmiyorum ve kalori almaya değmeyecek menülerden kaçınıyorum. Uyku düzenime çok dikkat ederim; seyahatte de erken yatıp erken kalkarım. Sabah yogamı, meditasyonumu, kahvaltı ve yüzme rutinlerimi asla bozmam. Bu düzen, seyahatlerimde de sağlıklı ve enerjik kalmamı sağlıyor.

Seyahat destinasyonlarınızdan özellikle spor ve sağlıklı yaşam açısından tavsiye edeceğiniz yerler var mı?

Miami’yi çok seviyorum ve sık sık gidiyorum. Düzenli olarak katıldığım büyük dönüşüm kampları, meditasyon ve yoga kampları var. Dünyaca ünlü eğitmenlerin yer aldığı bu kamplar beni tazeliyor ve yeniliyor. Miami’de bu dengeyi bulmak benim için rutin haline geldi; sağlıklı ve aktif yaşam tarzımı sürdürmek için mükemmel bir yer.

Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?

Tatil bavulumu genellikle en sevdiğim ve yıllardır iş birliği yaptığım H&M ile hazırlıyoruz. Spor kıyafetlerinden gece kıyafetlerine kadar her türlü aksesuarı da beraberinde getiriyoruz. Her bir parçayla gerçekten bir bağ kuruyorum; giyinmeyi çok seviyorum ve bu konuda beni destekleyen markalar, adeta bir aile gibi oldular benim için. Yıllardır H&M ile olan bu iş birliği, stilime ve tatil keyfime büyük katkı sağlıyor.