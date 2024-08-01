Tuğba Dokuzlar

yazan: MAG 2

Kısa bir süre önce “An” filmiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Tuğba Dokuzlar; favori tatil yerlerini, planlarını, günlük spor ve güzellik rutinlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda izleyiciyle buluşan “An” filminin başrolüsünüz. Henüz izlemeyenler için filmin konusunu ve karakterinizi biraz anlatır mısınız?

“An”, epilepsi rahatsızlığıyla ilgilenen doktor Çağrı’nın, mekâna bağlı zaman atlamalarıyla yaşadıklarını anlatıyor. Kuantum fiziğine ilgisi olanların çok seveceği bir film. Kuantum fiziği bilmeyenlerin de “An”da olmanın önemini anlayacağını düşünüyorum. Ela, filmin romantik kısmını üstleniyor. Enerjisi yüksek, eğlenceli bir karakter. Ela’yla benzer çok yönümüz var. Bu benzerlikler, sahneleri daha da eğlenceli bir hâle getirdi.

“An”ın izleyiciye kattıkları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bana göre izleyenler başlarına gelen olaylara farklı bakış açılarıyla bakmayı öğrenecek; aslında hayatımızda hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, kelebek etkisi içinde olduğumuzu anlayacaklardır. “An”, tek boyutlu düşünmek yerine farklı bakış açılarıyla algıları değiştirecek bir film.

Kendinizle kaldığınız zamanlarda neler yapıyorsunuz?

Kendimi farklı alanlarda geliştirmek çok hoşuma gidiyor. Bilmediğim konularda eğitimler almak, bana hayata dair farklı tecrübeler katıyor. Oyunculuk eğitimiyle başladığım bu yolda psikolojiye olan ilgimi keşfettim. Şimdi ise dans, boks, bateri, pilates, yoga gibi eğitimler alıyorum. Eğitimlerin dışında kalan vakitlerimde ise bazı dönemler evimde olmayı severken bazı dönemler eve giresim gelmiyor. Tam bir Yay burcuyum. Ne zaman ne yapacağımı o zamanki ruh halim belirliyor.

Bu yaz tatil planlarınız neler?

Genelde tüm tatillerim çok spontane gelişiyor. Plan yapılan etkinliklerden ziyade ani gelişen etkinlikleri daha çok seviyorum. Tam bir yaz insanıyım. Yazın İstanbul’da durmak yerine moduma göre bir yerlere kaçmayı seviyorum. Bu yaz daha çok eğlence modundayım sanırım. Daha çok Alaçatı’da olacak gibiyim.

Unutamadığınız tatil anısı nedir?

Kesinlikle Tayland tatilimde planktonlarla yüzmek. Gece yıldızların ışıltısı altındayken okyanusta vakit geçirmek mükemmel bir deneyimdi.

Tatile dair hayalleriniz neler?

Eğer eğlenmek istiyorsam güzel müzik ve dans edebileceğim ortam, daha çok dinlenme modundaysam doğa ile iç içe huzur bulmak tatile dair hayallerim arasında.

Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?

Eğlenceli bir tatil için Türkiye’de Alaçatı ve Bodrum; dinlenme tatillerinde ise Datça, Fethiye ve Kaş’ı seviyorum. Türkiye dışında âşık olduğum yer kesinlikle Tayland.

Hem fiziğiniz hem saçlarınız hem cildiniz oldukça dikkat çekiyor. Bir güzellik ve spor rutininiz var mı?

Mümkün oldukça spor rutinimi bozmamaya çalışıyorum. Farklı spor dallarıyla ilgilenmek, sıkılmamı engelliyor. Cilt ve saça gelince az ürünle yapılan rutinleri daha doğru buluyorum. Genelde kullandığım ürünleri değiştirmiyorum.

Tatil bavulunuzda olmazsa olmazlarınız neler?

Genelde kocaman bir bavulla tatile gidenlerdenim ama olmazsa olmazım ilk olarak saç ürünlerim. Onlarsız hiçbir yere

gidemem.