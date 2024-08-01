Coğrafi İşaretli Lezzetler Beynel Bitez

yazan: MAG 57

Almanya ve Fransa’da aldığı eğitimlerle dünya mutfağında uzmanlaşan Anadolu Aşçılar Federasyonu Başkanı Tamer Özkan, kısa bir süre önce misafirlerini ağırlamaya başladığı Beynel Bitez ile geleneksel Türk lezzetlerini modern dokunuşlarla birleştirerek eşsiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Şef Tamer Özkan, Türkiye’nin coğrafi işaretlerle hazırlanan ilk restoranı Beynel Bitez hakkında MAG Okurlarına bilgi veriyor.

Beynel Bitez’i açmaya karar verdikten sonra her detayıyla birebir ilgilendiniz. Yola çıkış gayenizden biraz bahseder misiniz?

Öncelikle, Bodrum’a olan sevgim esas olandı. Günümüz şartlarında herkesin lezzetli yemekleri kaliteli bir ortamda, uygun fiyatlarla deneyimleme hakkı vardır düşüncesiyle yola çıktım.

Peki, Şef Tamer Özkan’ın yolculuğu nasıl başlamıştı?

Bu, uzun cevaplanması gereken bir soru. On bir yaşında bulaşıkçılık yaparak başladım, yirmi dört yaşında mutfak şefi oldum, yirmi sekiz yaşında Le Cordon Bleu’da eğitim aldım. Birçok uluslararası ve ülkemizin önde gelen otellerinde mutfak koordinatörlüğü ve otel müdürlüğü yaptım. Ankara’da şahsıma ait veya iş birliği yaptığım birçok marka işletmesinde yolculuğum devam ediyor.

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret, bulunduğu yörede geleneksel yöntemlerle üretilmiş, belli bir bilinirliği olan veya bölgesel kökeni bulunan ürünleri gösteren bir işarettir. Bu işaret; ürünün üretildiği yöre, bölge veya ülkeyle anılmasını sağlar.

Coğrafi işaretli ürünleri kullanma motivasyonunuz nasıl ortaya çıkmıştı? Bundan biraz bahseder misiniz?

Coğrafi işaretli ürünler, genellikle bulundukları bölgedeki belediyeler ve ticaret odaları tarafından alınan fakat zamanla işlevselliğini kaybeden bir süreçten geçer. Ben, bu değerli ürünler için Türkiye’nin birçok bölgesinde kadın kooperatifleri ile birlikte çalışmalar yapıyorum. Bu özel ürünlerin takibini ve diğer ülkelerin önüne geçmesini sağlamak için çaba gösteriyorum. Bir restoran açmaya karar verdiğimde, savunulması gereken ve uyandırılması gereken bu dev konuyu Türkiye’de ilk kez hayata geçirmek istedim.

Beynel hangi değerleri ön planda tutuyor?

Beynel, coğrafi işaretli ürünlerden üretilmiş yiyecekler, lezzet, kaliteli ortam ve uygun fiyat politikasıyla öne çıkıyor. On iki ay boyunca açık olan ve kendini sürekli yenileyen sunumlarla hizmet veriyor.

Beynel’de misafirlerinizi bekleyen lezzet, atmosfer veya hizmet açısından sunduğunuz özel deneyimler neler?

Bir örnek vermek gerekirse, atom mezesi herkesin bildiği bir mezedir; ancak, biz bu mezeyi Kars manda yoğurdu, Kale biberi ve Memecik zeytinyağı ile yapıyoruz. Fark tamamen bu olması gereken malzemelerden geliyor. Atmosferimiz, mandalina ağaçlarının altında, merkezi konumda, otoparkı olan geniş ve özel tasarlanmış aydınlatma ile misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğine inanıyoruz ve bu inançla, biz de Beynel’de bir aile olarak çalışıyoruz.

Beynel’de misafirlerinize mutlaka denemelerini tavsiye ettiğiniz lezzet nedir?

Bizde sayfa sayfa menü içeriği yok; tamamen tecrübemize dayanarak misafir taleplerini karşılayan bir menü ile hizmet veriyoruz. Mezelerimizin hepsi; tereyağında işkembe, ciğer, öççe, sütte şaşlık, Beynel kebap, kabak tatlısı, mutfaktaki Elif şefim ile kadın aşçılarımın hizmet anlayışıyla sunulmaktadır.