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Berrak-Gökhan Tosyalıoğlu sevginin gücü hakkındaki görüşlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Röportaj

Berrak-Gökhan Tosyalıoğlu sevginin gücü hakkındaki görüşlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

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Yaşam stili, güzellik ve moda konularında içerik üreten, gezdiği yerlerden muhteşem fotoğraflar paylaşan ve aynı zamanda bir iş insanı olan Berrak Tosyalıoğlu ve eşi Gökhan Bey’in birbirlerine olan aşkları da sosyal medyada çok beğeniliyor. Tosyalıoğlu çifti, sevginin gücü hakkındaki görüşlerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

On dokuz yıl önce sımsıcak bir yaz günü, sahil kenarında tanıştık. İlk görüşte aşk!

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Onu görünce anlarsın… Aşk, birbirini tamamlamak, konuşmadan da ne hissettiğini anlamaktır. Ona her baktığında içinin huzurla dolmasıdır.

Sevgiler Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

İnsanda duyguların bıraktığı hisler hiçbir zaman unutulmaz. O nedenle bizim için en unutulmaz ve paha biçilmez olan şey, birbirimize olan sevgimizi sözcüklere döktüğümüz anlar. Bundan daha güzel armağan olabilir mi?

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

İnsanların birbirilerine sevdiklerini gösterdiği ve dünyanın sevgi dolu olduğunun hissedildiği bir gün tabii ki güzeldir fakat sevgi sonsuzdur, o nedenle bir güne sığmaz diye düşünüyoruz.

14 Şubat için planınız nedir?

Genellikle spontane planladığımız için çok uzun süre önceden plan yaptığımız nadir oluyor.

Özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihiniz ne olurdu?

O günün özel olduğunu hissettirecek kadar özenli, sadelik barındıran fakat şık bir kıyafet tercihim olurdu. Renk olarak ise genellikle siyah tonlar tercihim.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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