Sinem Dinlenmez Çağdaş Otelcilikte Bilkent

yazan: MAG 57

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Müdürü Sinem Dinlenmez, otelin sunduğu benzersiz hizmetleri, sürdürülebilirlik hedeflerini ve sektördeki başarı sırlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, konaklamanın yanı sıra farklı konseptleriyle organizasyon hizmetleri ve temalı davetler de veriyor. Otel bünyenizdeki hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Tüm Bilkent Holding şirketleri gibi, Bilkent Üniversitesinin geliştirilmesi için kaynak yaratmayı kendine amaç edinmiş olan Bilintur Bilkent Turizm İnşaat Yatırım ve Ticaret AŞ olarak; Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Pia Sera İncek ve Bilkent Casa Costa Boutique Hotel Bodrum markalarımızla hizmet vermekteyiz.

Bilkent Otel, 1990 yılından bu yana çağdaş otelcilik anlayışı ve konuklarının istekleri doğrultusunda değişime ayak uydurarak, Ankara’nın önde gelen beş yıldızlı otel ve kongre merkezi olmuştur. Otelimiz, iki adet süit oda seçeneği bulunan iki yüz altı standart oda ile iki süit, iki köşe süiti, bir kral dairesi ve yirmi iki deluxe odadan oluşan yirmi yedi adet Konak 27 odasıyla toplamda iki yüz otuz beş oda ile hizmet vermektedir. Bünyemizde, Ankara’nın en büyük balo salonlarından biri olan, oturma düzeninde bin, kokteyl düzeninde ise iki bin kişiyi ağırlayabilen Sakarya Balo Salonu ve davetli sayısına göre çeşitli büyüklüklerde diğer salonlarla toplam yirmi bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Yaz aylarında, Ankara’da alternatifsiz yarı olimpik açık yüzme havuzu ile bin kişilik kapasiteye kadar rüya gibi düğünler yapmak isteyenlere yeşillikler içinde havuz başı sunulmaktadır. Otelimizde, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan, konuklara açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinde “a la carte” hizmet veren Akdeniz Mutfağı restoranı; otelin lobi katında bulunan The North Shield Pub ve masaj, Türk hamamı, sauna, fitness center hizmetleri ile Ankara’nın en gözde SPA merkezlerinden biri olan Sanitas Spa bulunmaktadır.

Bilkent Otel’in kendine edindiği amaç nedir?

Otuz dört yıldır Ankara’nın en çok tercih edilen otellerinden biri olmamız, misafirlerimizin yaşamları boyunca pek çok özel anına ev sahipliği yapmamız, yıllar geçtikçe kocaman bir aile olmamız ve değerli misafirlerimizin memnuniyetleri, Bilkent Otel’in en özel ve benzersiz yanlarıdır. Bilkent Otel, otelcilik anlamında Bilkent kalitesi ve kültürünü yüzde yüz misafir memnuniyeti ilkesi ile birleştirerek bu sektörde Ankara’da ilklere adım atmış ve yıllar içinde misafirlerine ev sıcaklığı sunan, konforlu hizmet anlayışını yaşatmaya devam etmiştir. Her daim sektörel gelişmeleri takip ederek, misafirlerimizin beklentilerine göre hizmet anlayışımızı belirlemek, tecrübeli kadromuz ile en üst düzeyde hizmet sunmak, rekabetçi, gelişime ve yeniliğe açık, güvenilir, çevreye duyarlı bir kuruluş olmak en büyük hedefimizdir.

Bilkent Otel olarak, sektörde sağlam adımlarla yükseliyorsunuz. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Bu başarının en önemli sırrı, gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek işimize entegre etmek, mutlu ve işlerine sıkı sıkıya sarılan, her daim güler yüzlü ve profesyonel ekibimizin, misafirlerimizin yüzlerinde oluşturduğu gülümseme ve memnuniyettir.

Bilkent Otel ailesi olarak, kuruluşumuzdan bu yana farkındalık yaratmayı ve yenilikçi projeler gerçekleştirmeyi kendimize amaç edindik. Bu doğrultuda, “sürdürülebilirlik” büyük önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu başlık altında yürüttüğümüz uygulamalardan en önemlisi, Bilkent Otel’in enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşıladığımız güneş enerji santralimizdir. Ayrıca, tüm atık suyumuzu arıtarak şebekeye verip yer altı kaynaklarını korumaktayız. Yiyecek atıklarımızı kompost haline getirerek gübre olarak yeniden kullanım sağlıyoruz. Bunlara ilaveten, bir işletmenin en değerli kaynağı kuşkusuz insan faktörüdür. Bu anlamda, insan kaynağının yadsınamaz katkısının bilinciyle hareket ederek yapılanmamızı buna göre şekillendirmekteyiz.

“Sürdürülebilirlik” konusunda da birçok alanda öncü olan gücümüzü ödüllerle taçlandırıyoruz. Son olarak, Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğinin (ATİD) bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği “Turizmin En’leri Ödül Gecesi”nde “Yılın Sürdürülebilirlik Ödülü” Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’ne verilmiştir. Geleceğimiz için üretmeye ve yenilikçi projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

Biraz da Pia Sera markanızdan bahseder misiniz?

2017 yılında Bilintur AŞ markaları arasına katılan, Ankara’nın İncek semtinde bulunan Pia Sera, yenilikçi konsepti ve sıra dışı yapısıyla davet sanatına yeni bir boyut kazandırmıştır. Kır düğünlerini beş yıldızlı otel hizmet kalitesi ve profesyonelliği ile gerçekleştirerek, açık ve kapalı kullanım alanı alternatifleriyle sektörde öncü bir mekân olmuştur. Şehrin en prestijli düğün mekânlarından biri olan Pia Sera, açık hava etkinlikleri için özel olarak tasarlanmış yemyeşil bahçesi ile misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Profesyonel ve güler yüzlü ekibimiz, her ayrıntıyı titizlikle planlayarak misafirlerimizin hayalindeki düğünü gerçeğe dönüştürmek için çalışmaktadır.

Bodrum’da hizmete açtığınız Bilkent Casa Costa Boutique Hotel sektöre hızlı bir giriş yaptı. Buradaki başarıyı neye borçlusunuz?

2022 yılında Bilintur AŞ markamızın seçkin bir üyesi olarak ailemize katılan Bilkent Casa Costa Boutique Hotel, Bodrum’un en büyüleyici koylarından biri olan Gündoğan’da yer almaktadır. Doğanın kalbinde, huzurun ve konforun eşsiz birleşimini sunan otelimiz, tamamı deniz manzaralı lüks ve konforlu odaları ile konuklarını ağırlamaktadır.

Ayrıca, dönemsel olarak kiralayabileceğiniz geniş ve zarif dairelerimizle, tatilinizi evinizin rahatlığında geçirmenizi sağlıyoruz. Otelimizde, Bodrum’un en gözde plajlarından biri olan Angelite Beach ile denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Akşamları, Napoli’nin otantik tatlarını deneyimlemeniz için İstanbul’dan sonra ikinci şubesini otelimizde açan İtalyan restoranı Nello’s’ta lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ayrıca, Ankara’nın ünlü markalarından Paris Kuaför ile güzellik ve bakımda kendinizi şımartabilir, profesyonel su sporları merkezimizde adrenalin dolu anların keyfini sürebilirsiniz.

Bilkent Casa Costa Boutique Hotel, misafirlerine sadece konforu değil, aynı zamanda unutulmaz anılar biriktirebilecekleri huzurlu bir tatil deneyimi sunmaktadır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için her detayı titizlikle düşünülmüş olan otelimizde, otuz dört yıllık Bilkent tecrübesini ve kalitesini Bodrum’a taşıyarak sürdürülebilir fiyatlarla misafirlerimize rüya gibi bir tatil yapma imkânı sunuyoruz.

Sektörde gelecekte gerçekleşmesini beklediğiniz büyük değişimler neler?

Sektör gelişmelerini takip ettiğimizde, dönüştürücü güç olarak kabul edilen teknoloji, tüm sektörde olduğu gibi otelcilik sektörünün de geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. 2024 trendlerinin başında teknoloji odaklı otel yönetim çözümleri geliyor. Biz de mevcut hizmetlerimizi iyileştirmek için bu teknolojik çözümleri takip edip gerekli iş birliklerine imza atarak, demografik değişiklikler, gelişen ihtiyaçlar ve teknolojik yenilenmelerin iş yapış biçimlerine yansımasını takip ederek; hizmet anlayışımız ve kalitemizden ödün vermeden adaptasyon sağlamaya özen gösteriyoruz. Her daim ileriye götürmeyi hedeflediğimiz hizmet kalitemiz ve sürekli artan rekabet karşısında yüzde yüz misafir memnuniyetine odaklanarak, Bilkent kalitesini ve ruhunu her zaman yaşatma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.