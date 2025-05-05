Baroque Furniture & Architecture Mobilya Tasarımında Yaratıcılık

yazan: MAG 22

Çeşitli alanlarda üstün başarıları ile öne çıkan kişileri topluma tanıtmak ve faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen “The Millionaire Concept Awards”un ödüllendirdiği Merve Derya Atmaca, mobilya tasarımında hem geleneksel el işçiliği hem de modern teknolojiler kullanılarak yaratıcı ve estetik açıdan benzersiz tasarımların nasıl ortaya çıkarıldığını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Mobilya tasarımında yaratıcı sınırlarınızı nasıl zorluyorsunuz? Alışılmadık tasarımlar ortaya çıkarmak için ne gibi teknikler kullanıyorsunuz?

Hem geleneksel el işçiliğini hem de modern teknolojileri bir araya getiren yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz. Özellikle barok tarzının sanatsal ve ihtişamlı detaylarını koruyarak çağdaş formlarla yeniden yorumlamak, tasarımlarımıza farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Yaratıcılığı artırmak adına farklı disiplinlerden ilham almak, tasarım sürecimizin önemli bir parçasıdır. Mimari, moda, heykel ve hatta doğa gibi unsurlar, mobilya tasarımlarımızda alışılmışın dışında estetik yaklaşımlar geliştirmemize yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, deneysel malzeme kullanımı, yenilikçi tasarımlar yaratmanın bir diğer yolu. Dijital tasarım tekniklerinden de faydalanarak 3D modelleme, parametrik tasarım ve CNC oymacılık teknolojileri gibi yöntemleri kullanıyoruz. Böylece, klasik el işçiliğiyle oluşturulması zor olan detayları daha hassas ve özgün bir şekilde üretebiliyoruz. Ayrıca, kişiselleştirilebilir ve modüler mobilya tasarımları geliştirmek, tüketicilere benzersiz ve özel çözümler sunarak yaratıcı sınırları zorlamamıza olanak tanıyor.

İlham almak için belirli bir yöntem veya rutininiz var mı? Tasarımlarınıza hayat verirken sizi motive eden unsurlar neler?

İlham almak için genellikle sanat tarihine ve kültürel mirasa odaklanarak başlıyoruz. Barok tarzının zengin detayları ve ihtişamı, tasarımlarımıza ilham veren ana unsurlardan biridir. Bu ilhamı modern teknoloji ve çağdaş estetikle harmanlayarak geçmişin zarif formlarını bugünün ihtiyaçlarına uygun şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Tasarımlarımıza hayat verirken ise, mükemmellik ve zarafeti ön planda tutarak her detay üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Beni motive eden unsurların başında görsel denge ve estetik tatmin yer alır. Barok tarzının dramatik etkisi, ince işçilik ve abartılı detaylar, tasarımlara hem görsel hem de duygusal bir değer katmaktadır. Aynı zamanda, yenilikçi ve özgün tasarımlar ortaya koyarak sektördeki diğer firmalardan farklılaşmak da büyük bir motivasyon kaynağıdır. Tüketicilerin sadece işlevsel değil, estetik açıdan da tatmin edici ürünler talep etmeleri, her tasarımı bir sanat eseri gibi ele almamıza sebep olur. Son olarak, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci de tasarımlarımıza yön veren önemli bir faktördür. Hem görsel olarak etkileyici hem de çevre dostu malzemeler kullanarak, tasarımlarımızın uzun ömürlü ve ekolojik açıdan duyarlı olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Mobilya tasarımlarınızın pazarındaki en büyük talepler nelerdir?

Mobilya tasarımlarımızın pazarındaki en büyük talepler; estetik, fonksiyonellik ve kaliteyi bir arada sunan ürünlere yönelmektedir. Barok tarzı mobilyalar söz konusu olduğunda, özellikle lüks ve gösterişli tasarımlara olan ilgi oldukça yüksek. Tüketiciler, ihtişamlı oymalar, altın varak detayları ve klasik motiflerle süslenmiş mobilyalara büyük ilgi gösteriyor. Aynı zamanda, modern yaşam alanlarına uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış, klasik çizgileri koruyan ancak, günümüz ihtiyaçlarına cevap veren fonksiyonel ürünler de oldukça revaçta. Özelleştirilmiş tasarımlar da pazardaki önemli talepler arasında yer alıyor. Kişiye özel ölçülerde ve renk seçeneklerinde üretim yapabilme esnekliği, müşteri memnuniyetini artıran önemli bir faktör. Dayanıklılık ve kaliteli malzeme kullanımı da tüketicilerin en çok dikkat ettiği unsurlar arasında. Özellikle masif ahşap, kadife ve deri gibi malzemelerle üretilen, uzun ömürlü ve zamansız tasarımlar büyük talep görüyor. Bunun yanı sıra, oteller, restoranlar ve özel konut projeleri için yapılan prestijli projelerde, barok tarzının sanatsal etkisini taşıyan gösterişli ve şık mobilyalar sıklıkla tercih edilmekte.