MFLUDAM – Rahatlığı Hisset

yazan: MAG 81

Markalaşma yolculuğunu mobilya sektöründen giyime taşıyan Merve Fedai, kurucusu olduğu MFLUDAM’ın doğuşunu ve modern kadınlara sunduğu konfor anlayışını MAG Okurları için anlatıyor.

Kısaca kendinizden bahsederek başlar mısınız?

Bilkent Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi mezunuyum. Aile şirketimiz olan ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Mervem Kanepe’nin yönetim kurulu üyesi olarak iş hayatının içinde aktif olarak yer alıyorum.

Tasarım, üretim ve müşteri deneyimi süreçlerine yakın olmak, marka geliştirme vizyonumu da güçlü şekilde besledi. Yaklaşık yedi yıldır yoga, yaşamımın merkezinde. Yoga sırasında giydiğim parçaların yoğun ilgi görmesi üzerine önce kumaşlarımı seçip kendi tasarımlarımı diktirmeye başladım. Bu ilgi giderek büyüyünce, tasarımlarımı bir markaya dönüştürme kararı aldım ve MFLUDAM ortaya çıktı. Bugün hem mobilya hem de tekstil alanındaki deneyimlerimi harmanlayarak; konfor, estetik ve kaliteli üretimi bir araya getiren modern bir marka kültürü oluşturuyorum.

Müşteri memnuniyeti benim için en önemli değerlerden biri. Bu nedenle MFLUDAM’da her teslimat sonrası müşterilerimizi arayarak birebir geri bildirim alıyor, deneyimi sürekli geliştiriyoruz. Tüm bu süreçlerde yanımda olan, beni her adımda destekleyen aileme de özellikle teşekkür ederim. MFLUDAM’ın büyüme yolculuğu, hem tutkularımın hem de onların desteğinin bir yansıması.

MFLUDAM ürünlerinin öne çıkan özelliği nedir?

MFLUDAM’ın en büyük özelliği, “rahatlık” ve “şık görünüm” arasında hiç taviz vermeden mükemmel bir denge kurması. Tüm ürünlerimizde yumuşacık dokular, teni ikinci bir cilt gibi saran kumaşlar ve uzun süre kullanıldığında bile formunu bozmayan özel dikişler kullanıyoruz. Loungewear ve activewear parçalarımız nefes alabilen, esnek ve cilde iyi gelen premium kumaşlardan oluşuyor. Kısacası, sabah evde kahve içerken de, gün içinde şehirde koştururken de kendinizi hem rahat hem stil sahibi hissetmenizi istiyoruz.

Müşteri portföyünüzden bahseder misiniz? MFLUDAM tasarımlarını kimler tercih ediyor?

MFLUDAM’ı en çok, hayatın her alanında kendine özen gösteren ve konforla estetiği bir arada isteyen kadınlar tercih ediyor. Genç profesyoneller, şehir hayatını sevenler, sade ama güçlü bir stil arayanlar markamıza doğal olarak yakın hissediyor. Hem rahat olsun hem güzel dursun diyen herkes MFLUDAM çizgisinde kendini buluyor.

Müşteri memnuniyeti için hangi hizmetleri sağlıyorsunuz?

Bizim için müşterilerimiz, markanın bir parçası gibi. Soruları varsa birebir yardımcı oluyor, siparişten teslimata kadar her aşamada yanlarında oluyoruz. Hızlı kargodan kolay değişim–iade süreçlerine kadar her şeyi olabildiğince zahmetsiz hâle getiriyoruz. İnsanların MFLUDAM’dan alışveriş yaptığında sadece bir ürün almalarını değil, güzel bir deneyim de yaşamalarını istiyoruz.

Ludam yoga matı kullanıcılarına neler sunuyor?

Ludam yoga matı aslında spor rutinini daha keyifli hâle getirmek için tasarlandı. Kaymaz yüzeyi ve destekleyici yapısıyla pozlarda denge sağlıyor, uzun pratiklerde eklemlerinizi yormuyor. Renkleri ve dokusu da motivasyonunuzu arttıracak şekilde seçildi. Hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için rahat, şık ve güvenli bir zemin sunuyor.

Yakın gelecekte MFLUDAM’da hangi yenilikleri göreceğiz?

Önümüzdeki dönemde sizi çok daha zengin bir renk paleti, yeni kumaş teknolojileri ve özel kapsül koleksiyonlar bekliyor. Activewear ve lifestyle alanlarında büyümeye devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası satış kanallarında daha görünür olmayı ve deneyim odaklı pop-up’larla MFLUDAM atmosferini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. MFLUDAM’ı sadece giyim değil, bir yaşam tarzı hâline getirme yolunda heyecanla ilerliyoruz.