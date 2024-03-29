Aylin Akpınar “Kardeşlerim”

yazan: MAG 2

“Kardeşlerim” dizisi ile adından sıkça söz ettiren Aylin Akpınar, sektörde çalışmaktan keyif aldığı isimleri de paylaşarak 23 Nisan mesajını veriyor.

Uzun süredir “Kardeşlerim” dizisinde Emel karakterine hayat veriyorsun. Rolüne nasıl hazırlanıyorsun?

Dört sezondur Emel karakteriyle ekrandayım. Emel’in hangi duruma nasıl tepki vereceğini, nasıl konuşacağını bildiğim için zorlanmıyorum. Senaryo geldiğinde okuyorum, daha sonra da sahneye geçmeden önce oyuncu koçumla sahneyi çalışıyorum.

Kardeşlerim dizisinin setinde en çok kiminle vakit geçiriyorsun?

Sahnelerimiz birlikte olduğu için şu an en çok Yiğit (Bilal Yiğit Koçak) abiyle, onun dışında Cihan (Cihan Şimşek) abi, Melis (Melis Minkari) abla ve Cüneyt (Cüneyt Mete) abiyle vakit geçiriyorum. Hepsini çok seviyorum ama Cüneyt abinin yeri bende ayrı, çünkü onunla set dışında da görüşüyorum. Onu çok seviyorum.

“Keşke Hiç Büyümeseydik” dizisi ile oyunculuk çıkışını yaptın. Oyunculuk yapmaya nasıl ve ne zaman karar vermiştin? İleride de oyuncu mu olmak istiyorsun, yoksa aklında başka bir meslek var mı?

Dizilerden önce, beş yaşındayken reklamlarda rol alarak oyunculuğa başladım. Birçok reklam filmim var. Şu an yaptığım işi çok seviyorum ve çok zevk alıyorum. İleride başka bir konuyla ilgili de eğitim alabilirim fakat oyunculuğa devam etmek istiyorum.

Oynamayı çok istediğin bir rol ya da karakter var mı?

Fantastik bir filmde rol almayı isterim.

Sektörde en çok kiminle çalışmaktan keyif almıştın?

Uzun bir zamandır bu işi yapıyorum. O yüzden çok fazla oyuncuyla çalışma şansım oldu. “Keşke Hiç Büyümeseydik”te Ege Aydan’la, “İstanbullu Gelin”de sahnelerim çoğunlukla Neslihan Arslan ve Anıl İlter’leydi. “Aşk Ağlatır”da Durul Bazan ve Hafsanur Sancaktutan ile, “Kardeşlerim” dizisinde de Cüneyt Mete, Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Halit Özgür Sarı, Melis Minkari, Fadik Sevin Atasoy ve Celil Nalçakan ile çalıştım. Hepsinden öğrendiğim çok şey oldu. Hepsini çok seviyorum!

2021 yılındaki Altın Kelebek Ödüllerinde “En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü”nü aldın. Çok da güzel bir konuşma yaptın. O an ne hissettin?

Öncelikle teşekkür ederim. Bu benim ilk ödülüm. Küçük yaşta bu ödülü almak çok güzel bir duygu… Çok heyecanlıydım sahneye çıktığımda. Birce Akalay’a bana desteği için teşekkür ediyorum. Konuşmamı ve mesajımı çok beğendi izleyenler. Sonrasında alkışlanmak tarifsiz bir duygu.

Peki, biraz da hobilerinden bahseder misin? Okul dışında neler yapıyorsun?

Okul dışında, bir senedir lisanslı voleybol oynuyorum. Resim yapmayı ve örgü örmeyi çok seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

Bu bayram dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram, Atatürk de bunu yapan tek liderdir. Bu ülkede yaşayan her çocuk gibi ben de bu bayramı coşkuyla kutluyorum. Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyen çocuklar olduğumuz için gurur duyuyorum.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

Okulda düzenlenen etkinliklerle 23 Nisan’ı kutluyoruz. Her zaman özgürce ve coşkuyla kutlanmasını isterim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Hayallerinden asla vazgeçmeden, bunun için çalışarak özgür ve mutlu olsunlar…