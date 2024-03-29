Dağhan Yılmaz Buz Pateni

yazan: MAG 1

Buz pateninde kupa ve madalyalar kazanarak Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Dağhan Yılmaz; okulunu, çalışmalarını, spora olan sevgisini ve 23 Nisan mesajını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Buz pateninde güzel başarılar elde eden millî bir sporcusun. Peki, bu spora başlamaya nasıl karar vermiştin?

Okulum Nesibe Aydın’da hep sporla ilgili kulüplerdeydim. İkinci sınıfta okurken evimizin yanında Kent Paten açılmıştı. Anneannemle birlikte gittik ve kaymayı çok sevdim. Kent Paten’deki hobi kursuna kaydoldum ve buz pateni hayatım başladı. Antrenörüm Umur Öztaşdelen benim çok çalışıp hızlı ilerlediğimi görünce Vizyon Buz Sporları Kulübüne geçirdi ve böylece testleri geçip müsabık sporcu oldum.

Yurt dışında da yarışmalara katılıyor musun? Yarışmalara hazırlanırken özel olarak takip ettiğin bir rutinin var mı?

Bu sezon, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Denkova-Staviski Cup’ta birinci olup kupa kazandım. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Skate Helena’da birinci oldum. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Santa Claus Cup’a katıldım ve altın madalya kazandım. Özel olarak takip ettiğim rutinim, düzenli olarak antrenmanlarıma katılmak, dengeli beslenmek ve sağlıklı yaşamak.

Şimdilerde hazırlandığın yeni bir yarışma var mı?

23 Nisan kupasına hazırlanıyorum. Antrenmanlarım yoğun şekilde devam ediyor. Bahar tatilinde Bursa’da, yurt dışından antrenörlerin gelip gerçekleştireceği kampa katılıyorum. Gelişimimde faydalı olacağına inanıyorum.

İleride spor kariyerine devam etmeyi düşünüyor musun?

Çok istiyorum. Ailem, okulum beni bu yönde destekliyor.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumlarında okuduğunu belirtmiştin. Okulunun “Bilim, Sanat, Sporda Gelecek Biziz” sloganını nasıl değerlendiriyorsun? Bu yönde yapılan etkinliklere katılmak senin için ne ifade ediyor? Okulun seni buz pateni ve matematikte nasıl destekliyor?

Üç yaşından beri Nesibe Aydınlıyım. Okulum beni analiz edip yeteneklerim doğrultusunda yönlendiriyor. Birinci sınıfta, esnekliğimden dolayı jimnastik kulübüne yönlendirdiler. İkinci sınıfta buz patenine başladım. Beşinci sınıfta sınava girdim ve matematik olimpiyatlarını kazandım. Okuldaki ders saatleri dışında, bilim olimpiyatlarına hazırlık olarak okulda matematik eğitimi alıyorum. Yıl içinde ulusal ve uluslararası matematik yarışmalarına giriyorum, yıl sonunda TÜBİTAK’ın yapacağı matematik sınavına hazırlanıyorum.

Çok yoğun bir antrenman programım var. Sabah beşte kalkıyorum, altı ile sekiz arası buzda antrenmanda oluyorum. Okuldan sonra yine antrenmana gidiyorum. Yoğun antrenman ve yarışma dönemlerinde kaçırdığım dersleri öğretmenlerim takip edip okulda bana etüt veriyor. Gerekliyse, hafta içi veya cumartesi günleri okulumun bana sunduğu etütler ile eksiklerimi telafi ediyorum. Bu sayede okulumda başarılı bir öğrenci, buz üzerinde başarılı bir millî sporcuyum. Okulum yetenekli olduğum her branşta beni destekliyor. İyi ki Nesibe Aydınlıyım.

Rubik küpe ilgin nasıl başladı? En hızlı çözdüğün küpü ne kadar sürede tamamlamıştın?

Küpe olan ilgim okulda başladı. Okulun matematik olimpiyatları sınıfındayım; oradaki bir arkadaşımdan görüp çözmeye başladım. Sonrasında daha kısa sürede çözebilmek için algoritmalarını öğrendim ve boş vakitlerimde devamlı küp çözdüm. Sonrasında küp çözme yarışmalarına katıldım. 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, 6×6, piramit, skewb küp çözüyorum. En hızlı çözdüğüm küp 2×2 rekorum iki saniye kırk sekiz salise. Okulumda da matematik zümresi benim gibi küp çözmeye meraklı arkadaş grubumuza yarışmalar düzenliyor.

Okul dışında neler yapmaktan hoşlanıyorsun?

Buzda kaymayı seviyorum. Oyun oynamayı, masa tenisi oynamayı, küp çevirmeyi, arkadaşlarımla futbol oynamayı seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

Ben bugünün çocuğu yarının yetişkiniyim, geleceğim. Çocuklara gereken önem verilirse ülke olarak geleceğimize önem vermiş oluruz. Bunun farkında olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı biz çocuklara bayram olarak hediye etmiştir. Çok mutluyum, çünkü dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı her yıl olduğu gibi okulumda, arkadaşlarımla birlikte, Ata’mızı anarak, düzenlenen gösteriler eşliğinde, coşku içinde kutlamak isterim.