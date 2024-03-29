Ali Kayra Gürel “Kod Adı Kırlangıç”

yazan: MAG 4

Teknoloji meraklısı çocukların hikâyelerini anlatan “Kod Adı Kırlangıç” dizisinin başrol oyuncusu Ali Kayra Gürel, hobilerinden de bahsederek 23 Nisan mesajını paylaşıyor.

Kod Adı Kırlangıç dizisinde başarılı bir performans sergiliyorsun. Başrol oyuncusu olarak diziye nasıl hazırlık yapıyorsun?

Çekime gitmeden önce ezberlerimi yapıyorum. Rolümü daha iyi anlamak ve kendimi, oynadığım karaktere ait hissetmek için senaryonun tamamını okuyorum. Uykuma, sporuma, beslenmeme ve sağlığıma dikkat ediyorum.

Dizinin en çok nesi hoşuna gidiyor?

Öğretici bir dizi ve eğlenceli olması hoşuma gidiyor. Ben ve yaşıtlarım genelde mahalle kültürünü ve mahalle arkadaşlıklarını dinleyerek büyüdük. Dizinin de mahalle kültürünü hatırlatması ve insan ilişkilerine dair güzel mesajlar vermesini seviyorum. Dijitalleşmeye çocukların dikkatini çekiyor ve dijitali; üretmek, keşfetmek, öğrenmek üzerine kullanmaya teşvik ediyor.

Senin de teknolojiye ilgin var mı? Canlandırdığın karakterle ortak noktaların bulunuyor mu sence?

Teknolojiyle pek aram yok, oyun oynamayı seviyorum. İkimiz de lider ruhluyuz, haksızlıklara tahammül edemiyoruz, arkadaşlarımıza çok değer veriyoruz.

En sevdiğin süper kahraman hangisi? Neden bu kahramanı bu kadar çok seviyorsun?

Spiderman, çünkü insanları kurtarıyor ve örümcek ağı fırlatması çok havalı.

Sektörde en çok kiminle çalışmak istersin?

Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmak isterim.

Peki, biraz da hobilerinden bahseder misin? Okul ve set dışında neler yapıyorsun?

Sualtı hokeyi yapıyorum, ekstrem sporları seviyorum; karting, su kayağı gibi. Kampa gitmeyi ve doğayı çok seviyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

Ata’mızın çocukları önemsemesi, bizleri gelecek olarak görmesi beni çok duygulandırıyor. Egemenlik, özgürlük ve demokrasi; çocukların vazgeçilmezi. 23 Nisan’da her yer bayraklarla donatılıyor ve şenlikle geçiyor.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

Ailemle etkinlere katılarak, beraber sevdiğimiz şeyleri yaparak geçirmek isterim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ata’mız sayesinde dünyada çocuk bayramı kutlayan tek ülkeyiz, bunun kıymetini bilmeli ve coşkuyla kutlamalıyız.