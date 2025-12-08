Esat Aydın – Bilkent Center

Bilkent Center’ın kent yaşamındaki dönüşümünü anlatan AVM Müdürü Esat Aydın, alışverişten çok daha fazlasını sunan yeni sosyalleşme anlayışlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Şehri Uyandıran Festival mottosuyla bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Ankara Coffee Festival, Bilkent Center’da yine binlerce kahveseveri ağırladı. Sizce bu yılki festivalin en ayırt edici özelliği neydi?

Bu yılki festival ile, kahve tutkusunu bir tüketim alışkanlığının ötesine taşıyarak, sosyal bir buluşma ortamına dönüştürmesiyle öne çıktı. Bilkent Center, alışveriş imkânı sunmasının yanı sıra ziyaretçilerin nefes aldığı, etkileşim kurduğu bir yaşam alanı hâline geldi. Festival boyunca ziyaretçilerimiz burada kahve tadımı yapmakla kalmayıp sohbet etti, kahve üzerine birçok detay öğrendi, atölyelere katıldı, müziğin ve atmosferin keyfini çıkardı. Bu enerjinin mekânla bütünleşmesi, Bilkent Center’ın şehir için sosyal bir merkez hâline geldiğini açıkça gösterdi. “Şehri Uyandıran” mottosu da bu bütünlüğü birebir yansıttı.

Bu tür tematik etkinliklerin AVM’lerin dönüşümüne katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu dönüşümü, şehir yaşamının doğal gelişimi olarak görüyoruz. Tematik festivaller, sanat ve spor etkinlikleri, kültür buluşmaları ve sosyal aktiviteler mekân ile insan arasında görünmez bir bağ kuruyor. Bu kapsamda, yeni yıla girerken, açık havada tematik bir yılbaşı projesiyle de Ankaralıları buluşturacağız. Ziyaretçilerin etkinliklere katılırken hissettiği aidiyet duygusu, alışveriş merkezinin sadece ticari bir alan olmadığını; sosyal, kültürel ve duygusal bir anlamının da olduğunu gösteriyor.

Bilkent Center’da dijitalleşme süreci nasıl ilerliyor? Türkiye’deki AVM’lerin dijitalleşme süreci hakkındaki genel değerlendirmeleriniz neler?

Bilkent Center’da dijitalleşme sürecini temelde insan deneyimini kolaylaştırmak üzerine kurmayı hedefliyoruz. Altyapı sistemlerimizden mekânsal yönlendirmelere, etkinlik yönetiminden sosyal medyaya kadar pek çok alanda dijital araçları ziyaretçiyle buluşturan bir yapıda olma hedefimiz var. Bu sistemlerin amacı teknolojiyi ön plana çıkarmak değil, mekânla olan etkileşimi daha akıcı, daha hızlı ve daha kişisel hâle getirmek.

Türkiye’de de AVM’lerin dijitalleşme sürecinin hızla ilerlediğini görüyoruz; ancak, bana göre fark yaratan nokta teknolojiyi araç olarak kullanıp, ziyaretçilerin konforunun ve memnuniyetinin arttırılmasıdır.

Yeni yıla yeni planlarınız var mı?

2026 yılı için Bilkent Center’ı bir yaşam merkezi olarak daha da güçlendirecek kapsamlı bir planlama içindeyiz. Sanat, tasarım, gastronomi, spor ve sosyal etkileşim gibi farklı alanlarda başkentlilerin günlük yaşamına dokunacak etkinlikler hazırlıyoruz. Açık alan aktivitelerini artırmayı, sürdürülebilirlik odaklı projeleri daha görünür hâle getirmeyi ve gençlere yönelik yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz.

Amacımız, ziyaretçilerimizin Bilkent Center’a sadece bir ihtiyaç için değil, kendilerini iyi hissetmek, sosyalleşmek ve şehir hayatının bir parçası olmak için gelmesini sağlamak. Burası sadece bir AVM değil, Ankara’nın enerjisini taşıyan bir buluşma noktası. 2026 ve sonraki yıllarda daha da gelişerek ziyaretçilerin ilk tercih ettiği AVM’ler arasındaki yerimizi korumayı hedefliyoruz.