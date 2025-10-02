Gamechanger Fizik Tedaviler ve Hilterapi

Medicana International Ankara Hastanesi Medicana International Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. F. Figen Ayhan, fizik tedavi alanındaki güncel yaklaşımlara da değinerek hilterapi yöntemini MAG Okurları için anlatıyor.

Eğitim geçmişiniz, uzmanlık alanlarınız ve şu anki görevleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yüksek eğitimim sürecinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde tıpta uzmanlık eğitimimi tamamladım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Spor Hekimliği ile kardiyovasküler rehabilitasyon alanlarında eğitimler aldım. Romatoloji ve Algoloji yan dallarında pek çok çalışma yaptım. University of Pittsburgh, Medical School, Magee-Womens Hospital’da kadın sağlığı (meme kanseri, lenfödem, lipödem, osteoporoz ve pelvik rehabilitasyon) ünitelerinde misafir araştırma görevlisi olarak projeler yaptım. Halen Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicana International Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı hastanede kadın sağlığı alanında International Osteoporosis Foundation – Capture the Fracture programını dâhil ettim. Ayrıca hastanemizi bir Erasmus plus projesi kapsamında primer pediatrik lenfödem hastaları için SAMPLE stakeholders grubuna aldım. AB ve uluslararası ilişkiler uzmanıyım; bu alanda çalışan bir kız evladım var. İngilizce ve Almanca konuşabiliyorum.

Son yıllarda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hangi güncel yaklaşımlar ön plana çıkıyor? Teknolojinin bu alandaki rolü sizce nasıl evriliyor?

Teknoloji ve yapay zekâdaki gelişmelere paralel olarak fiziksel tedavi ajanlarını robotik sistemlerle birlikte uygulayıp, daha verimli ve amaca yönelik işler yapabiliyoruz. HIL (High Intensity Laser) terapiyi robotik sistemle kombine edince daha uzun ve güçlü bir etki oluşturabiliyor. Kırk üç endikasyonda kullandığımız bu fiziksel ajan beş seansta bile ağrı giderici ve fonksiyonel iyilik hâli oluşturarak hastalarımızın yaşam kalitesini artırabiliyor. HILT, Class IV sıcak lazer grubunda yer alan, 1064 nanometre dalga boyunda ve 5 watt üzeri güce sahip özel bir lazer türüdür; bu sayede derin dokulara ulaşabiliyor ve hızlı etki gösteriyor. Dokuda ATP, yani enerji moleküllerinin sentezini artırıyor, hücre çekirdeğindeki DNA sentezini ve mesajcı RNA replikasyonunu artırıyor, mikrodolaşımı ve savunma sisteminin askerleri olan beyaz kan hücrelerini artırarak yangıyı iyileştiriyor. Bu nedenle eklem ve bağ dokusu romatizmalarının fizik tedavilerinde çok fayda sağlıyor.

Bir diğer güçlü fizik tedavi ajanımız, ESWT Extracorporeal Shock Wave Therapy/Şok Dalga Terapi, özellikle topuk dikeni, tenisçi dirseği, omuzun kalsifik tendiniti ve yan kalça ağrısında (büyük trokanterik ağrı sendromunda) çok etkili. Haftada bir kez ve toplam beş haftalık süreçte tamamen iyilik hâli oluşturuyor. Lipödemde ve lenfödemde de bu tedaviyi kullanabiliyoruz.

Bir diğer modalite de pelvik tabanda biofeedback terapi. Kadın ve erkek sağlığında pelvik taban kasları çok önemli. Bu alan, kişilerin hem cinsel hem psikososyal hayatını çok ciddi bir şekilde bozabiliyor. Çok gevşek veya tam tersine aşırı gergin pelvik kaslarda kas aktivitesini normale döndürmek kişiye özel elektroterapi modaliteleri ve egzersizlerle mümkündür. Pelvik rehabilitasyonda biofeedback sistemleri kullanarak kişinin kaslarını kasıp gevşetebilme geribildirimlerini görsel–işitsel oyun ve hareketli obje görünümlü LED ekranlı sistemlere yansıtarak ilgili pelvik kaslarda bir egzersiz etkisi yaratabiliyoruz. Bu şekilde uygulanan bir pelvik rehabilitasyon programında on seansta bile bir kas hafızası oluşturarak hastalarımızda kalıcı egzersiz kalıpları geliştirebiliyoruz.

Lazer tedavilerinin faydaları nelerdir? Hilterapi, klasik lazer tedavilerinden nasıl farklılaşmaktadır?

Lazer ışını; dokuda ağrı kesici, ödem giderici, yangı giderici (anti-inflamatuar), biyouyarıcı ve rejeneratif (yeni ve sağlıklı dokular oluşturan), termik (ısıtıcı) etkileriyle eşsiz bir fiziksel modalite seçeneği sunmaktadır. Biz hastamıza göre bu beş farklı moddan birisini seçebiliyoruz. Örneğin; ödem durumunda anti-ödem modu kullanıyoruz. Ya da doku hasarı varsa cihazda ona yönelik programı çağırıyoruz.

Hilterapinin klasik lazerden farkı gücü aslında; yüksek gücü, dokudaki derinliğinin ve sonuçta klinikte görülen iyileştirici etkisinin daha fazla olması. Isıtıcı (termik) etkide Hilterapi kan akışını artırarak dokunun oksijenlenmesini ve metabolik faaliyetlerini destekliyor, kasları ısıtarak gevşetiyor. Kaslardaki tetik noktaları veya kulunçları da bu yüksek, yoğun, derin ısıtıcı etkisiyle iyileştiriyor. Hiltterapi termal kamerasıyla anlık sıcaklık kontrolü sağlayarak dokunun aşırı ısınmasını da engelliyor, yani kişiye özel ve güvenli bir ısıtma sağlıyor.

Hilterapi hangi kas-iskelet sistemi hastalıklarında etkili sonuçlar veriyor?

Omurga ağrıları (bel, sırt, boyun bölgesinin ağrılı sendromları)

Omuz tendinitleri, golfçü ve tenisçi dirseği gibi tendon problemleri

Kireçlenme, romatizma gibi eklem problemleri

Kas spazmları

Tetik noktalar

Sakroiliak disfonksiyon

Faset eklem blokları

hilterapiyi en çok kullandığımız hasta grupları.

Tedavi süreci nasıl ilerliyor? Hastalar ne kadar sürede sonuç almaya başlıyor?

Hastalarımızın cilt rengini, Fitzpatrick skalasına göre seçerek bir program başlatıyoruz. Toplamda beş ila on seansı, haftada iki ila beş gün olacak şekilde planlıyoruz. Yoğun bir tedavi olduğu için birkaç seansta hastada iyilik hâli başlıyor.

Hilterapi her hasta için uygun mudur? Uygulanmaması gereken özel durumlar var mı?

Hilterapi gebelerde, kanser hastalarında, ateşi olan hastalarda kullanılmıyor. Yanı sıra Hilterapi dövmeli cilt bölgelerinde, göz üzerinde, endokrin bezler üzerinde, his kaybı olan bölgelerde ve baş bölgesinde uygulanmamalıdır.

Hilterapi sonrası hastaların günlük yaşamlarına dönüşü nasıl oluyor?

Hilterapi tek başına yaklaşık yirmi dakika uygulandığında bile etkili bir tedavi olduğu için hastanın çok zamanını almadan iyileştirme potansiyeline sahip bir yöntem ve beş ila on seans sonunda hastalarımız tamamen normal günlük yaşam aktivitelerine dönebiliyor. Sonuç olarak Hilterapi, şok dalga tedavisi ve biofeedback gibi güncel fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri gamechanger (oyunu değiştiren) tedavi özellikleriyle etkili ve güvenli tedavi seçenekleridir.