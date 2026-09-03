Doğadan İlham Alan Gastronomi Deneyimi
JW Marriott markasının doğayla bağ kurma, anda kalma ve ruhu besleme yaklaşımını yansıtan JW Garden Party’nin bu yıl ikincisi düzenlendi.
I. Willard Marriott ve eşi Alice Marriott’ın doğaya duyduğu derin sevgiden ilham alan etkinlik; editörler, büyükelçiler ve seçkin davetlilerden oluşan kırk kişilik özel bir konuk grubunu, doğanın huzur veren atmosferinde özgün bir deneyim etrafında buluşturdu. “Pastel Bir Yaz Esintisi” konseptiyle düzenlenen etkinlikte konuklar, yan flüt ve keman ezgileri eşliğinde karşılandı. Gecenin gastronomi yolculuğu, yedi aşamadan oluşan özel bir tadım menüsüyle şekillendi. Menüdeki her tabak, yedi çakradan birine uyum sağlayan renkler, aromalar ve duyusal detaylar doğrultusunda tasarlandı.