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Doğadan İlham Alan Gastronomi Deneyimi

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ZEYNEP ÇİVİ, TUNA DEMİRBAŞ, MERYEM KAVUKÇU
CEREN-ÖZGÜN CAN
MUHAMMET AKTAŞ, HALİL ŞİRİN, MERYEM KAVUKÇU, KAYA AKKAYA, HÜSEYİN TOSUNOĞLU
SÜREYYA ÜZMEZ
Gastronomi

Doğadan İlham Alan Gastronomi Deneyimi

yazan:
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JW Marriott markasının doğayla bağ kurma, anda kalma ve ruhu besleme yaklaşımını yansıtan JW Garden Partynin bu yıl ikincisi düzenlendi.

I. Willard Marriott ve eşi Alice Marriott’ın doğaya duyduğu derin sevgiden ilham alan etkinlik; editörler, büyükelçiler ve seçkin davetlilerden oluşan kırk kişilik özel bir konuk grubunu, doğanın huzur veren atmosferinde özgün bir deneyim etrafında buluşturdu. “Pastel Bir Yaz Esintisi” konseptiyle düzenlenen etkinlikte konuklar, yan flüt ve keman ezgileri eşliğinde karşılandı. Gecenin gastronomi yolculuğu, yedi aşamadan oluşan özel bir tadım menüsüyle şekillendi. Menüdeki her tabak, yedi çakradan birine uyum sağlayan renkler, aromalar ve duyusal detaylar doğrultusunda tasarlandı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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