Sabancı Vakfından 9. Kısa Film Yarışması
Bu yıl “iklim göçü” teması ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla dokuzuncusu düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları, Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğindeki geceye sanat ve iş hayatından önemli isimler katıldı. Törende bir konuşma yapan Sabancı, “Ulusal ve uluslararası sinemacıların değerli jüri üyeliği ve kanaat önderliği yaptığı bir kurgumuz var. Yarışmamızla dünya çapında derinleşen sorunlara dikkat çekiyor ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı sağlıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.
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