Yeni Diziye Muhteşem Gala
Netflix’in yeni dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin galası unutulmaz bir akşamda gerçekleşti.
Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı dizinin oyuncuları, yapımcı ve yönetmeni Divan Kuruçeşme’deki galadaydı. İzleyicileri dizinin eğlenceli dünyasında unutulmaz bir yolculuğa çıkaran geceye sanat, eğlence ve medya dünyasının tanınan isimleri katıldı. Yoğun ilgi gören davette Deniz Sipahi sahne aldı. Şarkılarıyla dizinin sahnelerine renk katan Edis’in sürpriz performansı ise konuklara oldukça keyifli anlar yaşattı.
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