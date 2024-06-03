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Boğaz Manzarasında Unutulmaz Gece

Davet

Boğaz Manzarasında Unutulmaz Gece

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Sunset Grill & Bar, ünlü sanatçı Dany Brillantın sahnesiyle gerçekleşen bir unutulmaz bir davetle otuzuncu yılını kutladı.

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde yapılan etkinlik, firmanın kurucusu Barış Tansever ev sahipliğindeydi. Kaan Sekban’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Şef Marios Tsoudis imzalı menü, konuklara lezzet şöleni yaşattı. Etkinlikten elde edilen gelirin büyük bir kısmının WWF Türkiye’ye bağışlandığı davette bir konuşma yapan Tansever, “Otuzuncu yılımızı Dany Brillant gibi dünya çapında bir sanatçı ile kutlamak bizim için büyük bir onurdu. Sunset Grill & Bar olarak, kurulduğumuz günden bugüne misafirlerimize en iyi hizmeti sunmayı ve İstanbul’un kültürel ve gastronomik zenginliklerine katkıda bulunmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedeflerimize ulaştığımızı görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

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Yazar Hakkında /

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