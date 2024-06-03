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İpekyol ve Elie Saab’tan Görkemli Defile

Davet

İpekyol ve Elie Saab’tan Görkemli Defile

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Türkiye’nin önde gelen moda markalarından İpekyol, Elie Saab ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştirerek kapsül koleksiyonunu tanıttı.

Aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan koleksiyon, Galataport Istanbul Tarihî Paket Postanesi rıhtımındaki görkemli bir defileyle sunuldu. Markanın yurt içi ve yurt dışındaki mağazalarında eş zamanlı olarak satışa sunulacak koleksiyon, izleyicilerden tam not aldı. İş, sanat ve moda dünyasından önemli isimlerin katıldığı defilede; kapsül koleksiyonun reklam kampanyasının yüzü olan Alman model Franziska Jetzek de podyumda yer aldı. İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın ve Elie Saab Group CEO’su Elie Saab Jr. ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sonunda gökyüzüne drone’lar ile yansıtılan ışık gösterisi ise oldukça ilgi çekiciydi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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