İpekyol ve Elie Saab’tan Görkemli Defile
Türkiye’nin önde gelen moda markalarından İpekyol, Elie Saab ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştirerek kapsül koleksiyonunu tanıttı.
Aylar süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan koleksiyon, Galataport Istanbul Tarihî Paket Postanesi rıhtımındaki görkemli bir defileyle sunuldu. Markanın yurt içi ve yurt dışındaki mağazalarında eş zamanlı olarak satışa sunulacak koleksiyon, izleyicilerden tam not aldı. İş, sanat ve moda dünyasından önemli isimlerin katıldığı defilede; kapsül koleksiyonun reklam kampanyasının yüzü olan Alman model Franziska Jetzek de podyumda yer aldı. İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın ve Elie Saab Group CEO’su Elie Saab Jr. ev sahipliğinde gerçekleşen gecenin sonunda gökyüzüne drone’lar ile yansıtılan ışık gösterisi ise oldukça ilgi çekiciydi.
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