Yarım Asırlık Tecrübe
Elli yıl önce Kayhan Torpil tarafından kurulan Kayhan Yapı; yarım asırlık tecrübesini, yenilenen Çayyolu mağazalarında, yapı sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte kutladı.
Yerli ve ithal pek çok kaliteli ürünün mekânsal tasarımları ile sunulabildiği showroom hayali sonrasında kurulan Kayhan Yapı, hem tecrübesini kutladı hem de sektörün önde gelen firmaları Geberit, Seranit Vanucci, Hüppe’yi de ağırlayarak, Türk Eğitim Derneği (TED) ile oluşturmuş olduğu burs fonuna kaynak yarattı. TED Genel Başkanı, bağışçılara plaket takdim ederken, bursların depremzede çocukların anaokulundan üniversite bitimine kadar eğitimlerine katkıda bulunmak için kullanılacağı belirtildi.
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