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Aydın Interiors’ta Sanat Buluşması

Davet

Aydın Interiors’ta Sanat Buluşması

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Aydın Interiors, Ankara’daki sanat haftası kapsamında küratör Şebnem Kutal Art Projects ile birlikte bir sergi düzenledi.

Yarım asrı aşkın faaliyet tutkusuyla, endüstriyel malzemeleri sanatla bir araya getiren Aydın Interiors, düzenli olarak yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Birbirinden ünlü sanatçıların eserlerinin bulunduğu karma sergiyle sanatseverleri bir araya getiren Aydın Interiors’ın davetine iş, cemiyet ve tasarım dünyasından konuklar katıldı. İkramlar eşliğinde sanat sohbeti eden misafirler oldukça keyifli bir akşam geçirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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