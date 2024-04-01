Aydın Interiors’ta Sanat Buluşması
Aydın Interiors, Ankara’daki sanat haftası kapsamında küratör Şebnem Kutal Art Projects ile birlikte bir sergi düzenledi.
Yarım asrı aşkın faaliyet tutkusuyla, endüstriyel malzemeleri sanatla bir araya getiren Aydın Interiors, düzenli olarak yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Birbirinden ünlü sanatçıların eserlerinin bulunduğu karma sergiyle sanatseverleri bir araya getiren Aydın Interiors’ın davetine iş, cemiyet ve tasarım dünyasından konuklar katıldı. İkramlar eşliğinde sanat sohbeti eden misafirler oldukça keyifli bir akşam geçirdi.
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