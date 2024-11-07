Volkswagen T1’in Modern DNA’sı ID.Buzz

yazan: MAG 27

Volkswagen Ticari Araç, tamamen elektrikli ilk modeli ID.Buzz’ı satışa sundu. Efsanevi T1’in DNA’sını günümüze ve elektrikli mobilite çağına taşıyan ID.Buzz; ekim ayından itibaren kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.Volkswagen’in emisyonsuz döneme geçiş sürecinin en önemli modellerinden biri olan ID.Buzz, yazılım, güvenlik ve konfor özellikleriyle de markanın geleceğini temsil ediyor.

İkonik Tasarım

Geleceğe yönelik teknolojileri yansıtan görünümüyle ID.Buzz, benzersiz bir tasarımla ayrışıyor. 1950’lerde pazara sunulan ikonik model T1, yani Bulli’den ilham alan ve orijinal stilistik unsurlarından yararlanılan ID.Buzz, Volkswagen Bulli ile temsil edilen özgürlük ve bağımsızlık ruhunu zamanımıza aktarıyor. ID.Buzz model serisine özel bir başka tasarım unsuru ise, karizmatik LED farların arasındaki ön panelle belirginleşen ve gülümseyen bir yüzü andıran ikonik ön kısmı. ID.Buzz tıpkı orijinal Bulli’de olduğu gibi arkadan itiş özelliğine sahip.

Sürdürülebilirlik

Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özelliklerine sahip. Aracın iç mekânında, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, aynı zamanda araçta gerçek deri kullanılmıyor.

Hem Konforlu Hem Teknolojik

ID.Buzz’da sunulan Harman Kardon premium ses sistemi, 12+1 adet hoparlörü, 700 watt toplam gücü ve subwoofer ile sürüş keyfini maksimum seviyeye taşıyor. Head-up display (HUD), ihtiyaç duyulan bilgilere göre kişiselleştirilebiliyor. Ekran; bilgi ve eğlence sistemi içindeki araç ayarlarından açılabiliyor veya kapatılabiliyor, oturma pozisyonuna göre konumu ayarlanabiliyor. Olumsuz hava koşullarında ön cama yansıyan bilgilerin daha iyi görülebilmesi için renk değiştirilebiliyor.

Aracın durumuna ilişkin tamamlayıcı bilgileri gösteren akıllı ışık konsepti ID.Light üzerinden adaptif hız sabitleyici “ACC”, ön bölge asistanı “Front Assist”, karşılama ve uğurlama ışığı, şarj işlemleri, telefon çağrısı gibi sistemler, işlevler hakkında ve güncel sürüş durumuna ilişkin bilgiler sunuluyor. Bilgi ve eğlence sistemi ekranından araç menüsüne girerek, ID.Light fonksiyonları etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor.

Yarı otonom sürüş asistanı “Travel Assist” gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor. Travel Assist, öndeki araçla güvenli sürüş mesafesini korurken aracı kolayca şeritte tutmayı sağlıyor. Standart olarak sunulan diğer sürücü destek sistemleri arasında; Front Assist (ön bölge asistanı), Lane Assist (şerit takip asistanı), Emergency Assist (acil durum asistanı) sayılabilir. Bu özelliklerin yanı sıra, adaptif hız sabitleyici “ACC”, follow-to-stop fonksiyonu, hız limitleme, kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı “Side Assist” ve arka trafik uyarı sistemi “Rear Traffic Alert” ID.Buzz Pro’da standart olarak sunuluyor.

185 kW’a Kadar Şarj Gücü

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 84 kWh (net: 79 kWh) enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 210 kW’lık elektrik motorunu besliyor. WLTP standartlarına göre ID.Buzz’ın menzili 460 km’ye kadar çıkıyor. Maksimum hız, elektronik olarak 160 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın 0’dan 100 km hızlanması ise, Pro modelinde 7.6 saniye, Cargo modelinde 10.2 saniye olarak gerçekleşiyor.

Elektrokromatik Panoramik “Smart Glass” Akıllı Cam Tavan

Elektrokromatik panoramik “Smart Glass” akıllı cam tavan, katmanlı cam yapısı ve değiştirilebilir sıvı kristal film özelliği sayesinde şeffaf veya opak hâle getirilebiliyor. Cam tavan, tavan kaplamasındaki kontrol tuşları üzerinden veya bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla opak/şeffaf olarak ayarlanabiliyor.

Beş Koltuklu Çok Yönlü ID.Buzz Pro

Bir MPV olan geniş ID.Buzz Pro; aileler, boş zaman aktiviteleri ve iş amaçlı kullanım için özel olarak tasarlandı. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu için, iç kısımda standart olarak ayarlanabilir kolçakların bulunduğu koltuklar yer alıyor. Arkada kullanılan üçlü arka koltuk grubunda koltuk sırtlıkları öne doğru katlanabiliyor. Ekstra diz mesafesi veya ilave bagaj alanı oluşturulması için, arka koltuk grubunun iki parçasını uzunlamasına 150 mm hareket ettirmek de mümkün. ID.Buzz’da easy open/close özellikli elektrikli sağ ve sol kayar kapılar standart olarak sunuluyor. Geniş bagaj kapağının ötesinde açılan alanda ise -beş kişi otomobildeyken- 1.121 litre bagaj alanı (arkadaki koltukların sırtlıklarının üst kenarına kadar yüklenmiş şekilde) oluşuyor. Arka koltuklar katlandığında ise kapasite 2.205 litreye çıkıyor.

ID.Buzz Cargo

ID.Buzz Cargo’nun 3.900 lt’lik yükleme alanı kapasitesi iki Euro palet için yer sağlıyor. ID.Buzz Cargo’da arka kanatlı kapı ve yukarı açılır kapılar tüketicilere seçenek olarak sunulurken, yolcu tarafında da sürgülü bir kapı bulunuyor.