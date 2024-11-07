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Meri Krutzo Sezonu Selamladı

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Davet

Meri Krutzo Sezonu Selamladı

yazan:
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Nişantaşında konumlanan Meri Krutzo, estetik ve zarif tasarımlarıyla yeni sezona merhaba dedi.

Marka kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Her köşesi incelikle tasarlanmış showroom’da, Meri Krutzo’nun yenilikçi tasarımları ve Goldie koleksiyonu misafirlerin beğenisine sunuldu. Kalp motiflerinin sıcak dünyasındaki muhteşem bir davette bir araya gelen konuklar, ikramlar ve müzik eşliğinde oldukça keyifli vakit geçirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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