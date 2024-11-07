Meri Krutzo Sezonu Selamladı
Nişantaşı’nda konumlanan Meri Krutzo, estetik ve zarif tasarımlarıyla yeni sezona merhaba dedi.
Marka kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat, moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Her köşesi incelikle tasarlanmış showroom’da, Meri Krutzo’nun yenilikçi tasarımları ve Goldie koleksiyonu misafirlerin beğenisine sunuldu. Kalp motiflerinin sıcak dünyasındaki muhteşem bir davette bir araya gelen konuklar, ikramlar ve müzik eşliğinde oldukça keyifli vakit geçirdi.
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