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Avend Fera’dan Keyifli Lansman

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BURAK-GİZEM KELEŞ
ARDA KOÇ,KUDDUSİ GÜREL
CEM ÖZTÜRK
GÖZDE EYÜPOĞLU
MELTEM FARAH AYDIN
ARDA ÖZKUL
MURAT ÇELİK
ALPER TERCİYANLI
ERAY GÖRÜCÜ
GİZEM-SÜLEYMAN KELEŞ (3)
KAAN ALKAN
ORÇUN ERSAN,EŞREF KELEŞ
ÖMER FARUK-AYŞEGÜL ERBİL
FURKAN KELEŞ
NİLSU ALİZADE,AYLİN ÖZMEN
KEMAL SÜRAL
SEDA-ALPER EZER
KEREM KAYA
ABDULLAH-GÜLŞEN KOCA (3)
CANDER ATİK
YÜKSEL DUMAN
OĞUZ KAAN TANRIVERDİ
ABDULLAH MERT
CAN ÇAVUŞOĞLU
FATİH MERT
İLAYDA KELEŞ ÖZKUL
MUSTAFA KARATAŞ,DOĞAN ALTAŞ
TUĞBA KAHRAMAN
TUGAY KAYA
SERKAN KUMDAKÇI
YASİN KOÇ
ÖZGE-MESUT YAKICI
ÖZKENT ÖZALTIN
AYŞENUR GÜNGÖR
İSMAİL FIRAT
NERMİN-VELİ SARITOPRAK
RECEP UZELLİ,SERKAN YILDIZ
RIDVAN KELEŞ
Davet

Avend Fera’dan Keyifli Lansman

yazan:
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Her Anı Değerli Bir Yaşam” sloganı ile yola çıkan Avend Fera projesi; iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bir organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi.

Rast Grup ve Öz Er-Ka markalarının prestijini taşıyan Avend Fera projesinin lansmanı MAG PR Solutions organizasyonuyla yapıldı. Proje özelliklerinin anlatıldığı etkinlikte, Avend Fera’nın tanıtım videosu ilk kez konuklar ile paylaşıldı. Açılışta bir konuşma yapan Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca, projede emeği geçen ekiplere teşekkür ederek ağustos ayında teslimatının yapılacağının müjdesini verdi. Öz Er-Ka Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ise, konuşmasında projeyi tanıtarak hizmet anlayışlarından bahsetti. Gün boyu devam eden lansmanda Avend Fera’nın örnek dairesi davetlilerin beğenisine sunuldu. Proje; konumu, konsepti, mimarisi ve tanıtım ofisiyle ziyaretçilerden tam not aldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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