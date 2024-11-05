Avend Fera’dan Keyifli Lansman

yazan: MAG 1

“Her Anı Değerli Bir Yaşam” sloganı ile yola çıkan Avend Fera projesi; iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bir organizasyon ile lansmanını gerçekleştirdi.

Rast Grup ve Öz Er-Ka markalarının prestijini taşıyan Avend Fera projesinin lansmanı MAG PR Solutions organizasyonuyla yapıldı. Proje özelliklerinin anlatıldığı etkinlikte, Avend Fera’nın tanıtım videosu ilk kez konuklar ile paylaşıldı. Açılışta bir konuşma yapan Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca, projede emeği geçen ekiplere teşekkür ederek ağustos ayında teslimatının yapılacağının müjdesini verdi. Öz Er-Ka Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş ise, konuşmasında projeyi tanıtarak hizmet anlayışlarından bahsetti. Gün boyu devam eden lansmanda Avend Fera’nın örnek dairesi davetlilerin beğenisine sunuldu. Proje; konumu, konsepti, mimarisi ve tanıtım ofisiyle ziyaretçilerden tam not aldı.