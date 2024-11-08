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Refik Anadol’dan Kalıcı Yapay Zeka Eseri

CEM MİRAP, BARIŞ TANSEVER
ASLI PAMİR
DEMET MÜFTÜOĞLU EŞELİ
ESRA EKMEKÇİ, ARHAN KAYAR
İZZET-ROKSİ GARİH
JAKLİN GÜNER
GÜLSE BİRSEL
Aylin & Özcan Tahincioğlu
Suzan Sabancı, Refik Anadol,KAAN GÜR
MURAT PİLEVNELİ
SERENAY SARIKAYA
ŞEVVAL SAM
NAZAN-ALİ BAŞMAN
VEDAT-SEDA ALATON
CEM HAKKO
MELİS,NİLÜFER ÇİFTÇİ
ZAFER CİVELEK, UĞUR BAYAR
Davet

Refik Anadol’dan Kalıcı Yapay Zeka Eseri

yazan:
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Ünlü sanatçı Refik Anadol’un, Akbank Genel Müdürlüğü binası için tasarladığı eseri özel bir davetle ilk kez sergilendi.

Sanat, bilim ve teknoloji arasındaki dinamik ilişkiyi geleceğe taşıyan ve Türkiye’deki ilk kalıcı yapay zekâ eseri olma özelliğini taşıyan eserin tanıtım daveti, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Düzenlenen resepsiyona iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin simaları katıldı. Davetliler, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol’un eserini ilk kez görme fırsatı yakaladı.

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Yazar Hakkında /

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