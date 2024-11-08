Refik Anadol’dan Kalıcı Yapay Zeka Eseri
Ünlü sanatçı Refik Anadol’un, Akbank Genel Müdürlüğü binası için tasarladığı eseri özel bir davetle ilk kez sergilendi.
Sanat, bilim ve teknoloji arasındaki dinamik ilişkiyi geleceğe taşıyan ve Türkiye’deki ilk kalıcı yapay zekâ eseri olma özelliğini taşıyan eserin tanıtım daveti, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Düzenlenen resepsiyona iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin simaları katıldı. Davetliler, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol’un eserini ilk kez görme fırsatı yakaladı.
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