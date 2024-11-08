Beymen’den Yenilenen Mağazaya Keyifli Davet
Beymen’in İstinyePark İstanbul mağazası, Londra merkezli Universal Design Studio iş birliğiyle yenilendi.
Türkiye’nin lüks moda ve yaşam stil destinasyonu Beymen’in yenilenen mağazası, Türkiye’nin mimari, sanatsal ve doğal zenginliklerini yansıtan tasarımı ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğindeki bir davetle kutlanan yenilik; iş, cemiyet ve moda hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu. Sanatçı Karsu’nun davete özel konseriyle başlayan gecede konuklar, ünlü DJ Valeron’un müzikleriyle eğlenceye geç saatlere kadar devam etti.
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