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Beymen’den Yenilenen Mağazaya Keyifli Davet

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Beymen CMO Elif Göktaş
HASAN ARAT-ELİF ÇAPCI
Bilge Yenigül
Duygu Özaslan
Ebru Akel
Ece Sükan
Ece Tuncel
Asuman- Tahsin Tokgöz
Dilek Hanif
Aslıhan Koruyan Sabancı - Demir Sabancı
Cemal Canseven
Işık Şimşek ve Nevzat Çalışkan
Fulya Nayman
Gülen Yelmen
Nazlı Kayran
Gülden Büyükuçak
Gizem Sarı Tekin
Aslı Küseyrioğlu
Burcu Esmersoy
Feryal Gülman
Ömer Ballı-Begüm Gazioğlu
Önder Sevim - Meriç Küçük
Özgür Masur
Tolga Sezgin
Nilay Yalçınkaya
Rüya Büyüktetik
Nejdet - Emel Ayaydın
Tülay Dölen
Davet

Beymen’den Yenilenen Mağazaya Keyifli Davet

yazan:
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Beymen’in İstinyePark İstanbul mağazası, Londra merkezli Universal Design Studio iş birliğiyle yenilendi.

Türkiye’nin lüks moda ve yaşam stil destinasyonu Beymen’in yenilenen mağazası, Türkiye’nin mimari, sanatsal ve doğal zenginliklerini yansıtan tasarımı ile yepyeni bir görünüme kavuştu. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğindeki bir davetle kutlanan yenilik; iş, cemiyet ve moda hayatının önde gelen isimlerini buluşturdu. Sanatçı Karsu’nun davete özel konseriyle başlayan gecede konuklar, ünlü DJ Valeron’un müzikleriyle eğlenceye geç saatlere kadar devam etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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