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19. Edisyonuyla Contemporary İstanbul

HANDE- FATİH ALTAYLI
AYŞE BURCU KAYA
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ARZU SABANCI
AGAH UĞUR
ALLAN HAKKO
ARZU KAPROL
LARA, SERRA TÜRKER
TUNCAY ÖZİLHAN
KAAN BOYNER
YELDA-HAKAN TİFTİK
BATU-GÖZDE AKSOY
EMEL AYAYDIN
CENGİZ ÇETİNDOĞAN
DİDEM BAĞRIAÇIK
TUĞÇE EYİLİK
ŞERİF-ÖZGECAN TOSYAL
SEVİL DOLMACI, EKREM YALÇINDAĞ
RABİA-ALİ GÜRELİ
MURAT PİLEVNELİ, SENEM ÖZGÖREN
YOSUN-HÜSNÜ GÜRELİ
Davet

19. Edisyonuyla Contemporary İstanbul

yazan:
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Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’un on dokuzuncu edisyonu, bu yıl Tersane İstanbul’da sanatseverlere kapılarını açtı.

Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuarın açılış davetine birbirinden ünlü konuklar katıldı. Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul’da bir araya getiren Cİ, Rixos Tersane Otel’de Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli ev sahipliğinde yapıldı. Fuarın bu yılki konuk ülke programı İspanyolca konuşan ülkeler ile Latin Amerika ülkelerine odaklandı. Cİ’nin gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi ise Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) Direktörü ve Contemporary İstanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler’in küratörlüğünde gerçekleşti.

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Yazar Hakkında /

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