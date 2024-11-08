19. Edisyonuyla Contemporary İstanbul
Uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’un on dokuzuncu edisyonu, bu yıl Tersane İstanbul’da sanatseverlere kapılarını açtı.
Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuarın açılış davetine birbirinden ünlü konuklar katıldı. Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul’da bir araya getiren Cİ, Rixos Tersane Otel’de Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve eşi Rabia Güreli ev sahipliğinde yapıldı. Fuarın bu yılki konuk ülke programı İspanyolca konuşan ülkeler ile Latin Amerika ülkelerine odaklandı. Cİ’nin gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi ise Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) Direktörü ve Contemporary İstanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler’in küratörlüğünde gerçekleşti.
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