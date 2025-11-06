En Son Davetler
Demet Müftüoğlu Eşeli-Alphan Eşeli
Davet

Uluslararası Sanatçılar İstanbul’da

yazan:
50

Istanbul’74, 15. İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali kapsamında Bvlgari ve Financial Times iş birliğiyle Esma Sultan Yalısı’nda özel bir gala daveti gerçekleştirdi.

 

 

Festivalin kurucu ortaklarından Demet Müftüoğlu Eşeli ve Alphan Eşeli’nin ev sahipliğindeki geceye sanat, kültür ve iş dünyasından seçkin isimler katıldı. Festivalin çok yönlü kültürel atmosferinde unutulmaz bir deneyim sunan davette Michelin Yıldızlı Şef Rose Chalalai Singh’in hazırladığı özel menü, konuklara zarif bir gastronomi şöleni yaşattı. Boğaz’ın büyüleyici manzarasında yapılan gala etkinliği, uluslararası sanatçıların ve davetlilerin bir araya geldiği görkemli bir buluşmaya dönüştü.

0
Yazar Hakkında /

