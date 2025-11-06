En Son Davetler
Türkiye Hollywood’da Parladı

İSMAİL DEMİRCİ, ELİF ZORLU TAPAN, HANDE SORAL, BARBAROS TAPAN
BENNU GEREDE
BERAT HAMZAOĞLU, BARBAROS TAPAN
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
ENES ADLI, YUNUS PAKSOY
YUNUS PAKSOY TAMER KARADAGLI -2
ENES YILMAZER,YASEMİN BİLGE
MURAT FIRATOĞLU
NTARE GUMA
senator melissa hurtado
TARO EMİR TEKİN
YASEMIN KAY ALLEN
Türkiye Hollywood’da Parladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, OGM Pictures ve Arkas Line’ın destekleriyle Sony Pictures Studios’ta gerçekleşen 5. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Türk sinema ve dizi sektörünü Hollywood’un kalbinde ABD’li izleyiciler ve endüstri profesyonelleriyle buluşturdu.

 

Taro Emir Tekin’in sunuculuğundaki etkinliğin ilk gününde Türkiye’nin Oscar aday adayı filmi “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” gösterildi, ikinci gün ise “Taşacak Bu Deniz” dizisinin uluslararası lansmanı yapıldı. Ayrıca, Enes Yılmazer’in Atlantik Okyanusu’nu aşan yolculuğunu anlatan “Journey Never Ends” belgeselinin özel gösterimi büyük ilgi gördü. Programın açılışında bir konuşma yapan etkinlik başkanı Barbaros Tapan mutluluğunu dile getirerek, “Türk toplumuna ait hikâyeleri en şık sahnede göstermeye ve ‘Türkiye Hollywood’da algısını güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi. Hollywood Türk Film ve Drama Günleri kurucularından Elif Tapan ise “Her edisyonda daha fazla ilgi ve erişim artışı görüyoruz.” şeklinde konuştu.

 

 

