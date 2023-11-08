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TAD Cumhuriyet Balosu

DR. ALİ TUNÇ KEMALOĞLU, CHERYL FLAKE, JEFFREY L. FLAKE, DİLEK DENGİZEK, SEÇKİN ARIKAN
VIRAJ M. LEBAILLY, DERYA BAYKAL, GABRIELLE PRICE, NESLİHAN NOYAN, SERDAR ÇETİNKAYA
LEYLA ARIKAN, SEÇKİN ARIKAN, DİLEK DENGİZEK, SİBEL SÜZEN, SİNAN SÜZEN
Davet

TAD Cumhuriyet Balosu

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Türk Amerikan Derneği (TAD), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını Ankara Divan Otel’de düzenlenen şık bir baloyla kutladı.

Kurucuları arasında Millî Mücadele kahramanlarından Halide Edip Adıvar’ın da bulunduğu TAD’ın Cumhuriyet Balosuna başkentin siyaset, sanat ve cemiyet hayatından iki yüze yakın seçkin isim davetliydi. Sponsorlar arasında İş Gıda, Alaaddin Middle East, TURMAKS ve Or Enerji’nin bulunduğu gece, TAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tunç Kemaloğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry I. Flake ise etkinliğe onur konuğu olarak katıldı.

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