TAD Cumhuriyet Balosu
Türk Amerikan Derneği (TAD), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını Ankara Divan Otel’de düzenlenen şık bir baloyla kutladı.
Kurucuları arasında Millî Mücadele kahramanlarından Halide Edip Adıvar’ın da bulunduğu TAD’ın Cumhuriyet Balosuna başkentin siyaset, sanat ve cemiyet hayatından iki yüze yakın seçkin isim davetliydi. Sponsorlar arasında İş Gıda, Alaaddin Middle East, TURMAKS ve Or Enerji’nin bulunduğu gece, TAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tunç Kemaloğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry I. Flake ise etkinliğe onur konuğu olarak katıldı.
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