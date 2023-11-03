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Qalyan Lounge ile Sektöre Yeni Soluk

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Qalyan Lounge ile Sektöre Yeni Soluk

yazan:
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Dünya mutfağı, kahvaltısı ve özel oyun odalarıyla dört yüz elli metrekare alanda yer alan Qalyan Lounge, açılışını gerçekleştirerek sektöre merhaba dedi.

H E Hukuk Danışmanlık kurucusu Avukat Muhammed Emre Hamidi’nin ev sahipliğindeki açılış davetine aralarında Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili, Bolu Valisi İlhan Turgut ve TAD Başkanı Ali Tunç Kemaloğlu gibi isimlerin de bulunduğu iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından önemli konuklar katıldı. Tasarımı ve ferahlığıyla ön plana çıkan işletmenin açılışında bir konuşma yapan Hamidi, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek “Ankara’nın en nezih semtinde biz de Qalyan Lounge olarak yerimizi aldık. Misafirlerimize, kendilerini iyi hissedecekleri kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz ve umarım bu yolda başarılı oluruz.” dedi. Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle devam eden etkinlikte misafirler, restoranın lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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