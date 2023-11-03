Qalyan Lounge ile Sektöre Yeni Soluk

yazan: MAG 64

Dünya mutfağı, kahvaltısı ve özel oyun odalarıyla dört yüz elli metrekare alanda yer alan Qalyan Lounge, açılışını gerçekleştirerek sektöre merhaba dedi.

H E Hukuk Danışmanlık kurucusu Avukat Muhammed Emre Hamidi’nin ev sahipliğindeki açılış davetine aralarında Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili, Bolu Valisi İlhan Turgut ve TAD Başkanı Ali Tunç Kemaloğlu gibi isimlerin de bulunduğu iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından önemli konuklar katıldı. Tasarımı ve ferahlığıyla ön plana çıkan işletmenin açılışında bir konuşma yapan Hamidi, konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederek “Ankara’nın en nezih semtinde biz de Qalyan Lounge olarak yerimizi aldık. Misafirlerimize, kendilerini iyi hissedecekleri kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz ve umarım bu yolda başarılı oluruz.” dedi. Konuşmanın ardından kurdele kesimiyle devam eden etkinlikte misafirler, restoranın lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.