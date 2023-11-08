Mirela Cerica’dan Özel Davet
Ünlü tasarımcı Mirela Cerica, “Date Night” koleksiyonunu Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenen çok özel bir partiyle tanıttı.
Tasarımcının büyük ilgi gören “Mirela Cerica Date Night” koleksiyonu sanat, cemiyet ve modanın ünlü isimlerinin katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı. Konuklar, Şef Ercan Yamantürk’ün davete özel hazırladığı menü ve ünlü
DJ Polytox’ın performansı ile muhteşem bir gece geçirdi. Koleksiyon hakkında bir konuşma yapan Mirela Cerica ise her parçanın, aşkın ve güzelliğin yankılarını taşıdığını söyledi.
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