En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler kapak-konusu sanat mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Mirela Cerica’dan Özel Davet

Mirela Cerica
Ece Sükan
Nesrin Cevadzade
Merve Dizdar
Hande Doğandemir
Melis Ağazat
Fırat Namlı
Nil Ninat
Quentin Emery
Selim Can Çelik-min
Saad-Tuğçe Vural Abed
Yüşra Geyik
Davet

Mirela Cerica’dan Özel Davet

yazan:
31

Ünlü tasarımcı Mirela Cerica, “Date Night” koleksiyonunu Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenen çok özel bir partiyle tanıttı.

Tasarımcının büyük ilgi gören “Mirela Cerica Date Night” koleksiyonu sanat, cemiyet ve modanın ünlü isimlerinin katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı. Konuklar, Şef Ercan Yamantürk’ün davete özel hazırladığı menü ve ünlü

DJ Polytox’ın performansı ile muhteşem bir gece geçirdi. Koleksiyon hakkında bir konuşma yapan Mirela Cerica ise her parçanın, aşkın ve güzelliğin yankılarını taşıdığını söyledi.

-1
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Türk Amerikan Derneği (TAD), Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını Ankara Divan Otel’de düzenlenen şık bir baloyla kutladı. Kurucuları arasında

Davet

Dünya mutfağı, kahvaltısı ve özel oyun odalarıyla dört yüz elli metrekare alanda yer alan Qalyan Lounge, açılışını

Davet

Özgür Masur, “Anatolia” adını verdiği yeni koleksiyonunu, yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı bir davette tanıttı. Tasarımcının, cumhuriyetin yüzüncü