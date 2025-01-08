Sıcak Bir Atmosferde Renkli Bir Etkinlik
Tepe Home Bilkent Center mağazası, yeni yıl ruhunu yansıtan ışıltılı bir etkinlikle davetlilerini ağırladı.
MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen “Mum Yapım Atölyesi”, Tepe Home Genel Müdür Yardımcısı İrem Deniz Akıncı ve MAG Genel Yayın Yönetmeni Beril Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cemiyet hayatından seçkin isimler, iş dünyasının önde gelenleri ve sosyal medya fenomenlerinin katıldığı özel etkinlikte konuklar, yılbaşı temasına uygun olarak kendi mumlarını tasarlamanın keyfini yaşadı. Atölye sırasında, Tepe Home’un yeni yıl koleksiyonları ve dekorasyon önerileri de etkinliğin ilgi odağı oldu.
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