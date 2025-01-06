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Altın Kelebek’te Yıldızlar Geçidi

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Altın Kelebek’te Yıldızlar Geçidi

yazan:
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Türkiye’nin prestijli ödül törenlerinden Pantene Altın Kelebek Ödülleri, muhteşem bir görsel şölenle sahiplerini buldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen davet, Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunumuyla başladı. Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen görkemli törende, kırmızı halıda adeta bir şıklık rüzgârı esti. Yetenek ve başarıları ile tanınan sanatçılar ışıl ışıl kombinleriyle sahneye çıkarak, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüllerine kavuştu. Gecede; Dans Fabrika, Erol Evgin, Hande Yener ve Ata Demirer’in sahneleri davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk detayıyla dikkat çeken açılış seremonisi ise hafızalara kazındı.

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Yazar Hakkında /

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