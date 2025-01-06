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Gala Modern’de Sanata Destek

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Davet

Gala Modern’de Sanata Destek

yazan:
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Bu yıl on ikincisi düzenlenen Gala Modern’de, İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla yarışıldı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin yirminci yılının da kutlandığı gecenin açılışında bir konuşma yaptı. Gala Modern’in destekçilerine teker teker teşekkür eden Eczacıbaşı, “Pek çok ilke imza atarak, sanat için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefledik. Kamu, özel sektör ve bireylerin sanatı desteklemeleri için köprüler kurmayı amaçladık.”dedi. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yaptığı etkinlikte, müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca özel öğrenim gereksinimi olan altı yüz çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen “Buluşma” projesi için de destek çağrısında bulunuldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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