Gala Modern’de Sanata Destek

yazan: MAG 14

Bu yıl on ikincisi düzenlenen Gala Modern’de, İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla yarışıldı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin yirminci yılının da kutlandığı gecenin açılışında bir konuşma yaptı. Gala Modern’in destekçilerine teker teker teşekkür eden Eczacıbaşı, “Pek çok ilke imza atarak, sanat için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefledik. Kamu, özel sektör ve bireylerin sanatı desteklemeleri için köprüler kurmayı amaçladık.”dedi. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yaptığı etkinlikte, müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca özel öğrenim gereksinimi olan altı yüz çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen “Buluşma” projesi için de destek çağrısında bulunuldu.