Sanata Destek İçin Yarışıldı

yazan: MAG 23

Türkiye ve dünyadan on bir sanatçının yapıtlarının sanatseverlerle buluştuğu 11. Gala Modern Destek Yarışı, İstanbul Modern’in yeni müze binasında gerçekleşti.

Müzenin eğitim ve sergi programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda genç müzisyen INJI ile Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı. İş, sanat ve medya dünyasından altı yüz kişinin katıldığı gecede; özel öğrenme gereksinimli beş yüz çocuk ve gencin sanatla bir araya gelmesini sağlayan “Buluşma” projesine de destek çağrısı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise “Gala Modern’i, yüzüncü yılını coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimize bir armağan niteliğindeki yeni müze binamızda düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.