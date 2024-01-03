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Sanata Destek İçin Yarışıldı

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Davet

Sanata Destek İçin Yarışıldı

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Türkiye ve dünyadan on bir sanatçının yapıtlarının sanatseverlerle buluştuğu 11. Gala Modern Destek Yarışı, İstanbul Modernin yeni müze binasında gerçekleşti.

Müzenin eğitim ve sergi programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyonda genç müzisyen INJI ile Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy sahne aldı. İş, sanat ve medya dünyasından altı yüz kişinin katıldığı gecede; özel öğrenme gereksinimli beş yüz çocuk ve gencin sanatla bir araya gelmesini sağlayan “Buluşma” projesine de destek çağrısı yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise “Gala Modern’i, yüzüncü yılını coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimize bir armağan niteliğindeki yeni müze binamızda düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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