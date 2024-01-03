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Beymen Panora’da Yılbaşı Partisi

BURCU ESMERSOY-CEMAL CAN SEVEN
BURCU ÇETİNKAYA
AYTEN DANIŞMAN
REZZAN ANIK YAĞIZ-ERSİN YAĞIZ
BERİL ÇAVUŞOĞLU
ARZU KOLOĞLU
ASLIHAN BEZCİER
AYBEN RONAY BALYEN
ALEV TUNA
ATA MARİN
AYŞEN BOZYİĞİT,PELİN İPEK
BALIM BALYEN
BAŞAK TÜRKOĞLU,GİZEM EREN,SEDA ONUR
AYLİN ÖZMEN
AYSEL AKÇAY
AYŞEGÜL AYGÜN
ECE MEHVEŞ-ECE DENİZ COŞKUNSU
CANSU UYGUR DADAŞ
DAMLA-ETKİN PERÇİNER
DEMET DEMİREL
BİLLUR GÖNEN
ELİF ÖZKALELİ VARDAR,TÜLİN DALOĞLU
ELA-BEDİİ GÜRBÜZ
ELİF ÇAPÇI
ELİF GÖKTAŞ
EDA BEKİŞOĞLU
DEMET NASLI
EBRU-YASEMİN DEMİRYÜREK
FİLİZ DAĞ YILMAZ-NACİ YILMAZ
GÜLCE AYDIN
FİLİZ-KAAN SÜTÇÜGİL
FATMA AKSU ULUSOY,SERRA ULUSOY,DAMLA AKSU
ESRA ARAT
ÖZER,ESRA YILDIRIM
GÜLDEN BÜYÜKUÇAK
GÜLLENUR AYDIN
HAKAN-MİNE ALP
MENSURE BALYEN
NALAN-KEREM ARAZ
FUNDA BEKİŞOĞLU
ÖZGÜR BÜGÜ
ÖZLEM-AHMET DOĞAN
NAZ DEMİRKILIÇ
NAZ ESKİYAPAN
NURTEN GÜRDOĞAN
ÖMER DOPDOĞRU,NİLSU ALİZADE
TUĞBA KOÇ SARIÇAM
SİNEM-KORAY ŞANGUL
TAYLAN-AHU ACAR
SEDA-ALPER EZER
SEVİL GÜRGAN
SİBEL HELVACIOĞLU
DİLŞEN KARA
ZEYNEP KARAHAN USLU
TUĞÇE-KEMAL İNAL
YEŞİM-REHA TANDOĞAN
FAİK-HÜLYA TOPÇUOĞLU KURAL
Davet

Beymen Panora’da Yılbaşı Partisi

yazan:
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Yılbaşı vitrinleri ve kampanyalarıyla her sene sonunda şehri yeni yıl coşkusuyla kuşatan Beymen, Panorada unutulmaz bir yılbaşı davetine ev sahipliği yaptı.

“Let’s Play” konseptiyle düzenlenen partiye; Beymen Group’un üst düzey yöneticileri, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve aralarında Burcu Esmersoy ile Cemal Can Canseven’in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Markanın özel yılbaşı vitrinini ve mağazanın geneline yayılan enstalasyonlarını ilgiyle inceleyen konuklar, Ata Marin Band’in canlı performansı eşliğinde 2024’e coşkulu bir başlangıç yaptı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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