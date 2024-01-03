Beymen Panora’da Yılbaşı Partisi
Yılbaşı vitrinleri ve kampanyalarıyla her sene sonunda şehri yeni yıl coşkusuyla kuşatan Beymen, Panora’da unutulmaz bir yılbaşı davetine ev sahipliği yaptı.
“Let’s Play” konseptiyle düzenlenen partiye; Beymen Group’un üst düzey yöneticileri, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve aralarında Burcu Esmersoy ile Cemal Can Canseven’in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Markanın özel yılbaşı vitrinini ve mağazanın geneline yayılan enstalasyonlarını ilgiyle inceleyen konuklar, Ata Marin Band’in canlı performansı eşliğinde 2024’e coşkulu bir başlangıç yaptı.
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