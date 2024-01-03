En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser video balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Rebul’dan Yeni Koleksiyon

KERİM MÜDERRİSOĞLU- CANSU DERE- NUKET FİLİBA MUST
NUR FETTAHOĞLU
MİNA CERAN
AYŞE BURCU KAYA
BERRİN AK
MİNA KARAGÜLLE
MİRELA CERİCA
MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ
TALİA KALPAKÇIOĞLU
GİZEM SABANCI
ARZU KUNT
TOLGA SEZGİN
ÖMER-BEGÜM BALLI
Davet

Rebul’dan Yeni Koleksiyon

yazan:
19

Cansu Derenin marka yüzü olduğu Atelier Rebulun yeni yıl koleksiyonu özel bir lansmanla tanıtıldı.

Rebul Şirketler Grubu Co-CEO’su ve Atelier Rebul kurucu ortağı Nüket Filiba ile markanın yüzü Cansu Dere ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanla, yılbaşı ruhunu yaşatan “The Essence of Celebration” temasına sahip hediye dünyası ve “Yeni Yıl Koleksiyonu” tanıtıldı. İş, sanat, moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette, konuklar Atelier Rebul’un benzersiz koleksiyonunu inceledi.

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Yılbaşı vitrinleri ve kampanyalarıyla her sene sonunda şehri yeni yıl coşkusuyla kuşatan Beymen, Panora’da unutulmaz bir yılbaşı

Davet

Türkiye ve dünyadan on bir sanatçının yapıtlarının sanatseverlerle buluştuğu 11. Gala Modern Destek Yarışı, İstanbul Modern’in yeni

Davet

Begüm Khan, yeni ikonu Chinese New Year: Dragon’u yakın dostlarının katıldığı bir davet ile tanıttı. Markanın kurucusu Begüm