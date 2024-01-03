Rebul’dan Yeni Koleksiyon
Cansu Dere’nin marka yüzü olduğu Atelier Rebul’un yeni yıl koleksiyonu özel bir lansmanla tanıtıldı.
Rebul Şirketler Grubu Co-CEO’su ve Atelier Rebul kurucu ortağı Nüket Filiba ile markanın yüzü Cansu Dere ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanla, yılbaşı ruhunu yaşatan “The Essence of Celebration” temasına sahip hediye dünyası ve “Yeni Yıl Koleksiyonu” tanıtıldı. İş, sanat, moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen davette, konuklar Atelier Rebul’un benzersiz koleksiyonunu inceledi.
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