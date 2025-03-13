En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd bulten motor-sporlari kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel roportajlar davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Çağdaş Sanatçılar Ankara’da

ESRA ARAT
EMRE YUSUFİ
ERKAN DOĞANAY
EMRE KATIRCI
ELİF ÖZKALELİ VARDAR- ENGİN VARDAR
BERİL ÇAVUŞOĞLU
PERİHAN UYAR, EDA UYAR
MUSTAFA KIZILKAYA
MUSTAFA DAĞDELEN
JENNY- CHİH-YANGHUANG
GÖZDE DİKER
GİORGO MARRAPODİ
FETTAH DOĞAN
FARUK KÖYLÜOĞLU
TOLGA- FERDİYE ERDOĞAN++
THEODOROS BİZAKİS
SELAHADDİN KARA, AHMET ORAN
ÖZGÜR ERDEM İNCESU
NURŞAH TOMAR, BAHA ER
NEJAT BİRECİK
ZEYNEP İNCESU
ZERRİN IŞIK TÜFEKÇİ
YAKUP ODABAŞI
VELİ SARITOPRAK
TÜRKER NASLI
Davet

Çağdaş Sanatçılar Ankara’da

yazan:
8

Çağdaş Türk sanatı temsilcilerinin eserlerinden oluşan “Ruhun Rüyası sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Artfolio Art Project’in koordinasyonu ve Erkan Doğanay’ın küratörlüğünde gerçekleşen serginin açılışına yabancı misyon temsilcileri, belediye başkan ve vekilleri, yöneticiler ve iş insanları katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu; sanatın ve kültürün başkenti olarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederken Artfolio Art Project Sanat Yönetmeni Tolga Erdoğan da sergi sürecindeki destekçilerine teşekkürlerini iletti. Sergi; Ankara Kent Konseyi, Ankara Kültür Sanat Meclisi, Devrim Erbil Kültür ve Sanat Vakfı ile İMOGA Müzesi’nin kurucusu Süleyman Saim Tekcan’ın destekleriyle hayata geçti. n

 

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı’nın yeni mağazası Kuzu Effect AVM’deki keyifli bir davetle kapılarını açtı. Mağaza sahibi Gözde

Davet

Lüks saat markası Breguet, Greenwich Saat iş birliğiyle seçkin konuklarını Le Baron Restaurant, Zorlu Center’daki özel bir

Davet

Bu yıl “iklim göçü” teması ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla dokuzuncusu düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film