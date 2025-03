Çağdaş Sanatçılar Ankara’da

yazan: MAG 8

Çağdaş Türk sanatı temsilcilerinin eserlerinden oluşan “Ruhun Rüyası” sergisi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

Artfolio Art Project’in koordinasyonu ve Erkan Doğanay’ın küratörlüğünde gerçekleşen serginin açılışına yabancı misyon temsilcileri, belediye başkan ve vekilleri, yöneticiler ve iş insanları katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu; sanatın ve kültürün başkenti olarak, ABB Başkanı Mansur Yavaş önderliğinde yaptıkları çalışmalardan bahsederken Artfolio Art Project Sanat Yönetmeni Tolga Erdoğan da sergi sürecindeki destekçilerine teşekkürlerini iletti. Sergi; Ankara Kent Konseyi, Ankara Kültür Sanat Meclisi, Devrim Erbil Kültür ve Sanat Vakfı ile İMOGA Müzesi’nin kurucusu Süleyman Saim Tekcan’ın destekleriyle hayata geçti. n