Ruhu Geçmişten Enerjisi Gelecekten ID.Buzz ile Göcek’te Keyifli Lansman

yazan: MAG 29

Yazın son günlerinde Göcek’in enfes doğasında ID.Buzz ile harika bir lansmanda tanıştık… Türkiye’de aracı ilk kullanan ekip biz olduk… Gülümseyen ve gülümseten bu araç ile unutulmaz iki gün geçirdik… Sizlerle de bu keyfi paylaşmak istedim…Volkswagen Ticari Araç’ın misafiri olarak, Dalaman havaalanından otelimize ilk seyahatimizi gerçekleştirdik; ID.Buzz ile… Nasıl mutlu oldum; eski filmlerden hayran olduğumuz Volkswagen’in ikonik aracının günümüze uyarlanmış hali ile yolda, harika manzaranın tadını çıkarıp bir yandan da arabayı inceledim. Sonrasında kullanma fırsatım da oldu. Hem bu efsane aracı hem de renkli ve nostaljik lansmanını sizlere anlatmak istiyorum…

Harika Etkinlikler…

D-Resort Göcek’te, farklı şehirlerden gelenlerle plajda yorgunluk atarken, çok özel tatlar deneyip ardından ID.Buzz ile yaşayacağımız serüven planlarını dinledik. Sonrasında teknelerle, çok merak ettiğim “gizli bir cennet” olarak tanımlanan Fimi Island’da lansman partisine gittik. Gerçekten doğal güzellikleri ve dekoru ile çok farklı bir ambiyansı olan adada; yine eşsiz bir gastronomi yolculuğu yaparken, ID.Buzz’ın özelliklerini özel ses, ışık ve görsel bir şölen eşliğinde dinledik.

Ertesi gün seçtiğimiz bir rotaya, ID.Buzz’ı kendimiz kullanarak kısa bir seyahat gerçekleştirdik. Ben, Dalyan Kaunos Kaya Mezarları’na gittim. Doğa ve tarihin içinde harika bir sürüş deneyimi yaşadım; bu “gülümseten” araç tecrübemin detaylarına birazdan değineceğim…

Günün kalan kısmı yine dolu dolu geçti. Teknelerle gittiğimiz Bedri Rahmi Koyu’ndaki Onno Restoran’da lezzetler, plaj keyfi derken, bir de su üzerinde uçma/kayma hissi yaratan elektrikli board’u tanıdık…

Akşamına da 70’ler kostümlerimizi giyerek yine ID.Buzz’lar ile yollara düştük ve Akyaka’da, No 22 Riders’ Inn’de Evren Can Gündüz konseriyle unutulmaz bir final yaptık.

Veee Yollarda ID.Buzz

Açıkçası araçlar konusunda teknik, teknolojik bilgim çok yok ama yıllardır her türlü aracı kullanmış olan ben, bir mini vana bu kadar bağlanacağımı düşünmezdim. Hepimizin kalplerinde ayrı bir yeri olan VW’in T1 modeli, “Geçmişin Ruhu Geleceğin Enerjisiyle Buluşuyor” mottosuyla şimdi günümüze uyarlanarak modern ve elektrikli bir araca dönüşmüş…

Özgürlükçü ruhu korunarak “gülümseyen ve gülümseten” bir hâl almış. “Nasıl?” derseniz; farları ve tasarımıyla karşıdan bakınca adeta gülümsüyormuş gibi görünüyor. Renkleri de çok karakterli ve hoş.

Ayrıca benim gibi kalabalık seyahat etmeyi sevenler için de ideal. Hem kişi kapasitesi hem de bagaj kapasitesi tam benlik; yani herkes için ve her şey için bol bol yer var. Tüm camları çok geniş olduğu için panoramik ve ferah… Üstelik büyük bir araç olmasına rağmen, kullanımı oldukça kolay ve rahat. Yolu güzel kavrıyor ve savrulmuyor, benim için en önemli detaylardan biri bu.

Şarjı doluyken 450 ila 500 km gibi bir mesafe kat edebiliyorsunuz. Yarım saatlik bir mola ile de şarjını doldurabiliyorsunuz. Saatlerce dostlarınızla veya ailenizle sohbet ede ede seyahatin tadını çıkarabilirsiniz. Hatta öyle ki, uçak yerine ID.Buzz’ı kullanarak dönmeyi hayal ettim. Ertesi gün çok uzun bir geziye, Amerika’ya gitmeyecek olsam, çok isterdim böyle olmasını…