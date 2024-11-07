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İstanbul’u Sallayan Parti!

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Davet

İstanbul’u Sallayan Parti!

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Depo Film, kuruluşunun yirminci yılını çok özel bir parti ile kutladı. Yaklaşık yedi yüz elli konuğun katıldığı davet oldukça renkli geçti.

Reklam ve eğlence sektörünün köklü ajanslarından olan Depo Film, The Peninsula Hotel, Karaköy’de konuklarını ağırladı. Markanın kurucusu Ender Sevim ve Depo Film ekibinin ev sahipliği yaptığı partiye televizyon, sinema, müzik ve reklamcılık dünyasından değerli isimler katıldı. Terasta başlayan gecede ilk olarak, İsviçre’den gelen Dora Live Band sahne aldı. Ardından Kenan Doğulu’nun özel repertuarı konuklara unutulmaz bir müzik zevki yaşattı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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