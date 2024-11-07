İstanbul’u Sallayan Parti!
Depo Film, kuruluşunun yirminci yılını çok özel bir parti ile kutladı. Yaklaşık yedi yüz elli konuğun katıldığı davet oldukça renkli geçti.
Reklam ve eğlence sektörünün köklü ajanslarından olan Depo Film, The Peninsula Hotel, Karaköy’de konuklarını ağırladı. Markanın kurucusu Ender Sevim ve Depo Film ekibinin ev sahipliği yaptığı partiye televizyon, sinema, müzik ve reklamcılık dünyasından değerli isimler katıldı. Terasta başlayan gecede ilk olarak, İsviçre’den gelen Dora Live Band sahne aldı. Ardından Kenan Doğulu’nun özel repertuarı konuklara unutulmaz bir müzik zevki yaşattı.
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