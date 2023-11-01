100. Yıl Özel Koleksiyonu
Özgür Masur, “Anatolia” adını verdiği yeni koleksiyonunu, yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı bir davette tanıttı.
Tasarımcının, cumhuriyetin yüzüncü yılında “Ülkeme bir armağan.” diyerek tanımladığı “Anatolia by Özgür Masur” koleksiyon lansmanı Tersane İstanbul’da yapıldı. Yüz tasarımın yüz manken ile tanıtıldığı defileye sanat, moda, cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Özgür Masur, “Anatolia ile kadınlarımızı onurlandıran bir koleksiyon ortaya koymaya ve bu topraklarda gizlenen hikâyeleri kadının perspektifinden anlatmaya özen gösterdim.” dedi.
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