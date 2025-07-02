Piccadilly Estates ile Yatırım Fırsatları
Piccadilly Estates, Ankara’da düzenlenen özel bir davetle yatırımcılara Londra, Dubai, Manchester ve Leeds’teki yüksek getiri potansiyeline sahip seçkin projelerini tanıttı.
JW Marriott Ankara’da MAG PR Solutions ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Piccadilly Estates kurucusu Sinan Düztaş; Londra ve çevresinde, ayrıca Dubai, Manchester ve Leeds gibi yüksek potansiyele sahip şehirlerde sunduğu lüks gayrimenkul yatırım fırsatlarını davetlilere anlattı. Katılımcılar, Piccadilly Estates uzmanlarıyla birebir görüşerek, kendilerine en uygun projeleri keşfetme ve akşam yemeği eşliğinde uzmanlara merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.