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Piccadilly Estates ile Yatırım Fırsatları

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Davet

Piccadilly Estates ile Yatırım Fırsatları

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Piccadilly Estates, Ankara’da düzenlenen özel bir davetle yatırımcılara Londra, Dubai, Manchester ve Leeds’teki yüksek getiri potansiyeline sahip seçkin projelerini tanıttı.

JW Marriott Ankara’da MAG PR Solutions ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Piccadilly Estates kurucusu Sinan Düztaş; Londra ve çevresinde, ayrıca Dubai, Manchester ve Leeds gibi yüksek potansiyele sahip şehirlerde sunduğu lüks gayrimenkul yatırım fırsatlarını davetlilere anlattı. Katılımcılar, Piccadilly Estates uzmanlarıyla birebir görüşerek, kendilerine en uygun projeleri keşfetme ve akşam yemeği eşliğinde uzmanlara merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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