Studylon ile Yurt Dışı Eğitim Fırsatları
Yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Studylon, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenen özel bir seminerle İngiltere’nin önde gelen okullarını tanıttı.
MAG PR Solutions’ın organizasyonunu üstlendiği etkinlik, iki oturum halinde gerçekleşti. İngiltere’nin prestijli okullarından MPW ve David Game College temsilcilerinin de okulları hakkında bilgi verdiği seminerde, Studylon kurucu ortağı Alper Ilgınöz ile bölge müdürü Pınar Haşimoğlu, Birleşik Krallık’taki saygın okulların eğitim yaklaşımlarını, lise ve üniversite kabul süreçlerini ve öğrencilere başvuru sürecinde sundukları danışmanlık hizmetlerini detaylı bir şekilde aktardı. Yoğun katılımın olduğu seminer sonunda, Studylon ekibi velilerin sorularını yanıtlayarak merak edilen konuları aydınlattı.