En Son Davetler
Kategoriler
binicilik tenis alisveris opera dvd motor-sporlari bulten kitap tiyatro mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala decotrend odul-toreni konser balo video saglik bakim defile trendy tercihler sanat kapak-konusu mekan sergi stil tanitim parti etkinlik acilis kutlama dugun moda yazarlar genel davetler roportajlar
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Studylon ile Yurt Dışı Eğitim Fırsatları

ALPER ILGINÖZ
PINAR HAŞİMOĞLU
ELVAN TINAR
ARZU GÜLGÖR
BURCU YÖRÜBULUT
CANAN YAKIN
ILGIN KARAKAYA
MEHTAP YURTSEVEN
NAGEHAN AFŞAR
GÜRKAN TÜMER
FİLİZ EROL
FİLİZ DAĞ YILMAZ
YAN HAN-ZHAOHAN ZHAO
TUĞBA SARIÇAM
SEDA ÇAVUŞOĞLU
SİMGE ÜNLÜ ÇETİN
UMUR CAN KOTAN
ZEYNEP YAZICI
FİGEN GÜNEŞ DOĞAN
ZEYNEP SUCU
Davet

Studylon ile Yurt Dışı Eğitim Fırsatları

yazan:
2

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Studylon, JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenen özel bir seminerle İngiltere’nin önde gelen okullarını tanıttı.

MAG PR Solutions’ın organizasyonunu üstlendiği etkinlik, iki oturum halinde gerçekleşti. İngiltere’nin prestijli okullarından MPW ve David Game College temsilcilerinin de okulları hakkında bilgi verdiği seminerde, Studylon kurucu ortağı Alper Ilgınöz ile bölge müdürü Pınar Haşimoğlu, Birleşik Krallık’taki saygın okulların eğitim yaklaşımlarını, lise ve üniversite kabul süreçlerini ve öğrencilere başvuru sürecinde sundukları danışmanlık hizmetlerini detaylı bir şekilde aktardı. Yoğun katılımın olduğu seminer sonunda, Studylon ekibi velilerin sorularını yanıtlayarak merak edilen konuları aydınlattı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Piccadilly Estates, Ankara’da düzenlenen özel bir davetle yatırımcılara Londra, Dubai, Manchester ve Leeds’teki yüksek getiri potansiyeline sahip

Davet, Etkinlik, Gala, Ödül Töreni

Sinema dünyasının seçkin buluşmalarından biri olan Cannes Film Festivali, 2025 yılında yetmiş sekizinci kez, Fransa’nın muhteşem sahil

Davet

Louren Ristorante; zarafetin, lezzetin ve ritmin buluştuğu özel bir davetle Ankara’da kapılarını açtı. MAG PR Solutions katkılarıyla gerçekleşen

© MAG Medya Yayın Grubu
Uğur Mumcu Cd. Kaptanpaşa Sk. N. 33 Gaziosmanpaşa – Çankaya, ANKARA
t. 0312 428 0 444 | f. 0312 428 0 445
e. mag@magdergi.com
İletişim
Satış Noktaları
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Künye
Reklam Verin
Kullanım Koşulları
MAG Summer
MAG Kids
MAG Bride
MAG Deko
İnşaat Emlak
Business
Yazarlarımız

MAG Mobile

App Store'dan İndirin
Google Play'den Alın
© Copyright 2024 Mag Medya Ltd. Şti.

© Mag Medya’ya ait bu sayfayı ziyaret ettiğinizde Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
tarafınızca kabul edilmiş sayılır. Bu sitedeki materyal, Mag Medya’nın önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, ön belleğe alınamaz veya başka şekilde kullanılamaz.