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Cannes’da Büyü ve Görkem: 78. Cannes Film Festivali

Davet, Etkinlik, Gala, Ödül Töreni

Cannes’da Büyü ve Görkem: 78. Cannes Film Festivali

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Sinema dünyasının seçkin buluşmalarından biri olan Cannes Film Festivali, 2025 yılında yetmiş sekizinci kez, Fransa’nın muhteşem sahil kasabası Cannes’ta gerçekleşti.

 

Palais des Festivals’in salonlarında düzenlenen etkinlik, uluslararası sinemanın en yeni, çarpıcı ve yaratıcı işleriyle dolu on iki gün sundu. Festival, kırmızı halıda yıldız geçidine ev sahipliği yaparken, genel atmosferiyle sinema sanatını bir kez daha göz kamaştırarak kutladı. Bu yılki jüri başkanlığını Fransız sinemasının simge isimlerinden Juliette Binoche’un üstlendiği festivalin filmlerinde çeşitlilik, kültürel derinlikler ve yenilikçi anlatım teknikleri dikkat çekti. Açılış gecesinde gösterilen Leave One Day adlı, genç Fransız yönetmen Amélie Bonnin imzalı film, festivalin ruhuna uygun zarif bir başlangıç sundu. Altın Palmiye, İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin etkileyici yapımı It Was Just an Accident filmine verildi. Ayrıca Asya, Afrika ve Latin Amerika sinemasından gelen güçlü yapımlar sinemaseverlerden tam not aldı. Yetmiş sekizinci Cannes, sinemayı yalnızca bir eğlence değil, aynı zamanda kültürel başkalaşım, estetik şölen ve duygusal bir deneyim olarak sundu.

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