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Pakistan Milli Günü

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MARTİN-CATHERİNA BROZ
Hector Enrique Jaime Calderon- Gabriela Cuellar
MEHDİ EKER
Yousaf Junaid
Jeong Yeondoo
GUSTAVO CAMPOS
ÖZER- HİLAL KASAP
Joep-CARMEN Wijnands
AHMED HASHEEM- EZAN MAHMOUD
ALİ OLGUN BOYDAK
BAHTİJORS HASANS
DENİZ DEMİRYÜREK
AHMED HASHEEM- EZAN MAHMOUD
DENİZ KARABONCUK
BERİL ÇAVUŞOĞLU
DERYA YANIK
CAN ÇAVUŞOĞLU
GUNTER GLİTSCH
Rodrigo E. Arcos-MARGARİTHA Castro
SHAİG AHMED BHUTTO
SİBYLLE KATHARİNA SORG
SÜREYYA ÜZMEZ
Davet

Pakistan Milli Günü

yazan:
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Pakistan’ın Millî Günü, elçilik konutunda düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, Büyükelçi Yousaf Junaid iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkilerin ve kardeşlik bağlarının altını çizdi. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihî bağların gücüne dikkat çeken Junaid, “İki ülke sadece dost değil, aynı zamanda kader ortağıdır.” dedi. Etkinlikte, Pakistan kültürünü tanıtan özel bir sergi de yer aldı. Katılımcılar, Pakistan’ın zengin tarihî mirasını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan görselleri inceledi. Pakistan’a özgü geleneksel müzikler, davetlilere keyifli anlar yaşattı.

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Yazar Hakkında /

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