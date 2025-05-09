Pakistan Milli Günü
Pakistan’ın Millî Günü, elçilik konutunda düzenlenen görkemli bir resepsiyonla kutlandı.
Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, Büyükelçi Yousaf Junaid iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkilerin ve kardeşlik bağlarının altını çizdi. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihî bağların gücüne dikkat çeken Junaid, “İki ülke sadece dost değil, aynı zamanda kader ortağıdır.” dedi. Etkinlikte, Pakistan kültürünü tanıtan özel bir sergi de yer aldı. Katılımcılar, Pakistan’ın zengin tarihî mirasını ve kültürel çeşitliliğini yansıtan görselleri inceledi. Pakistan’a özgü geleneksel müzikler, davetlilere keyifli anlar yaşattı.
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