Londra’da Lüks Yaşam ve Yatırım Fırsatı
Türkiye’nin global emlak markası GRED, yatırımcılara yönelik faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da özel davetler vererek Hurlingham Waterfront’u tanıttı.
İş ve sanat hayatından seçkin isimlerin katıldığı organizasyonda projeye dair kapsamlı sunumlar yapıldı. GRED kurucu ortağı ve CEO’su Meltem Türker etkinliklerdeki konuşmasında, konukları bir kez daha İngiltere’deki avantajlı projelerde buluşturacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Küresel emlak ajansı Knight Frank’tan Londra Uluslararası Proje Satışı Takım Lideri Logan Cordy ve projeyi geliştiren Rockwell’in Genel Müdürü Nicholas Mee ise; Hurlingham Waterfront’un sunduğu yaşam kalitesi, konum avantajları ve yatırım potansiyelini davetlilere aktardı.
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