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Londra’da Lüks Yaşam ve Yatırım Fırsatı

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KEREM KAYA
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SERKAN KUMDAKÇI
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Davet

Londra’da Lüks Yaşam ve Yatırım Fırsatı

yazan:
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Türkiye’nin global emlak markası GRED, yatırımcılara yönelik faaliyetleri kapsamında Ankara ve İstanbul’da özel davetler vererek Hurlingham Waterfront’u tanıttı.

İş ve sanat hayatından seçkin isimlerin katıldığı organizasyonda projeye dair kapsamlı sunumlar yapıldı. GRED kurucu ortağı ve CEO’su Meltem Türker etkinliklerdeki konuşmasında, konukları bir kez daha İngiltere’deki avantajlı projelerde buluşturacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Küresel emlak ajansı Knight Frank’tan Londra Uluslararası Proje Satışı Takım Lideri Logan Cordy ve projeyi geliştiren Rockwell’in Genel Müdürü Nicholas Mee ise; Hurlingham Waterfront’un sunduğu yaşam kalitesi, konum avantajları ve yatırım potansiyelini davetlilere aktardı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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