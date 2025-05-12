Hayırseverlikle Biten Yarım Asır

yazan: MAG 1

Sabancı Vakfı, yarım asırlık yolculuğuna eşlik eden paydaşlarla bir araya gelerek ellinci yılını Sabancı Center’da düzenlenen özel bir resepsiyonla kutladı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye çok sayıda davetli katıldı. Vakfın yarım asırlık hikâyesini paylaşmak için yapılan etkinlikte, hayırseverlik ve toplumsal gelişim çalışmaları hakkında önemli mesajlar verildi. “50 Yılın Hikâyesi” adlı kitabın tanıtımı ve vakfın hikâyesini anlatan belgeselin ilk gösterimi etkinliğe damgasını vurdu. “Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.” şeklinde açıklama yapan Güler Sabancı, gelecek dönemde bu söylemin pusula niteliğinde olacağını ifade etti. Davette, Sezen Aksu’nun 2015 yılında, çocuk yaşta evliliklerle mücadeleye dikkat çekmek için besteleyip vakfa armağan ettiği “Kız Leyla” şarkısı da seslendirildi.