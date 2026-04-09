Mika-Der’den Anlamlı Buluşma

yazan: MAG 55

Minik Kalplerle El Ele Derneği (Mika-Der) Başkanı Arzu Çebi, İstanbul’un köklü mekânlarından Büyük Kulüp’te anlamlı bir yemek davetine ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık iki yüz davetlinin katıldığı gecede, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri aynı sofrada buluşarak depremzede öğrencilerin eğitimine destek verdi. Samimi sohbetlerin ve dayanışma ruhunun hâkim olduğu davette konuklar, hem iftar sofralarını paylaştı hem de derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Arzu Çebi, Mika-Der olarak Türkiye’nin dört bir yanında çocukların hayatına dokunan projeler yürüttüklerini belirterek özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen öğrenciler için başlatılan burs programının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.